https://crimea.ria.ru/20240903/stremitelnoe-prodvizhenie-vs-rf-v-donbasse-chto-pomoglo-moschnomu-proryvu-1140094228.html

Стремительное продвижение ВС РФ в Донбассе: что помогло мощному прорыву

Стремительное продвижение ВС РФ в Донбассе: что помогло мощному прорыву - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Стремительное продвижение ВС РФ в Донбассе: что помогло мощному прорыву

Стремительное продвижение российских войск в Донбассе обусловлено тем, что киевский режим чрезмерно увлекся операцией в Курской области и тем самым ослабил... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T21:48

2024-09-03T21:48

2024-09-03T21:48

наступление вс рф в донбассе

алексей живов

мнения

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

курская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Стремительное продвижение российских войск в Донбассе обусловлено тем, что киевский режим чрезмерно увлекся операцией в Курской области и тем самым ослабил внимание к другим участкам фронта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов.Живов также отметил, что в ходе этого прорыва российские войска применили тактику "информационной стерильности", что также принесло свои плоды."Если вы обратили внимание, практически нигде нет информации о нашей группировке, как она двигается, почему она порывается, тогда как про Курскую область известно все – есть видео, фото, можно посмотреть любой подбитый украинский БТР. А оттуда (из Донбасса – ред.) нет ничего. Явно была серьезная подготовка по "стерилизации" информационного фона", – пояснил аналитик.По словам Живова, нынешний прорыв российских войск в Донбассе является самым крупным оперативно-тактическим успехом со времен освобождения Артемовска.Он уточнил, что в случае взятия Угледара "у ВСУ схлопывается огромный участок фронта", а в случае освобождения Покровска российская группировка получает большие оперативные возможности и может двигаться дальше на юг в сторону Запорожья, а также пройти на север в сторону Часова Яра и выровнять фронт.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня российские войска наступают в Донбассе высокими темпами и ставят под контроль территории уже не по 200-300 метров, а квадратными километрами.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе

донецкая народная республика (днр)

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наступление вс рф в донбассе, алексей живов, мнения, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, курская область, всу (вооруженные силы украины)