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Очередь на Крымском мосту выросла в три раза

Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Очередь на Крымском мосту выросла в три раза

На подъезде к Крымском мосту продолжает расти очередь - за последние два часа число автомобилей на въездах на мост выросло в 3,5 раза. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T14:11

2024-09-10T14:11

2024-09-10T14:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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новости крыма

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тамань

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымском мосту продолжает расти очередь - за последние два часа число автомобилей на въездах на мост выросло в 3,5 раза. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

крымский мост

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керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив