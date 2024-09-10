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Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
На подъезде к Крымском мосту продолжает расти очередь - за последние два часа число автомобилей на въездах на мост выросло в 3,5 раза. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T14:11
2024-09-10T14:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымском мосту продолжает расти очередь - за последние два часа число автомобилей на въездах на мост выросло в 3,5 раза. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
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крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза

В двухчасовой очереди на Крымском мосту стоят 480 машин

14:11 10.09.2024
 
Мост СП
Мост СП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымском мосту продолжает расти очередь - за последние два часа число автомобилей на въездах на мост выросло в 3,5 раза. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра - 400 машин, время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымНовости КрымаКерчьТаманьКерченский пролив
 
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