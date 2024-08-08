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Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
Один мирный житель погиб в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T19:10
2024-08-08T19:11
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Один мирный житель погиб и еще один ранен ранее в четверг в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит украинский БПЛАВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области

Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области

19:10 08.08.2024 (обновлено: 19:11 08.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Один мирный житель погиб и еще один ранен ранее в четверг в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.
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