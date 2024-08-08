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Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
Один мирный житель погиб в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T19:10
2024-08-08T19:10
2024-08-08T19:11
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Один мирный житель погиб и еще один ранен ранее в четверг в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит украинский БПЛАВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области
19:10 08.08.2024 (обновлено: 19:11 08.08.2024)