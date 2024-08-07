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ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек
ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек - РИА Новости Крым, 07.08.2024
ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек
Шесть жителей Шебекино ранены в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T18:12
2024-08-07T18:12
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть жителей Шебекино ранены в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что в течение дня ВСУ трижды атаковали город.Гладков добавил, что после обстрелов в городе повреждены 10 многоквартирных домов, храм и два коммерческих объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотниковРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской областиДроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, общество, новости
ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек

Шесть мирных жителей ранены при обстрелах Шебекино в Белгородской области

18:12 07.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по городу Шебекино
Последствия удара ВСУ по городу Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть жителей Шебекино ранены в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в течение дня ВСУ трижды атаковали город.
"Три человека с осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Еще двое вызвали скорую помощь сами: у одного мужчины осколочное ранение кисти, у второго — осколочные ранения грудной клетки и плеча. Шестому пострадавшему с осколочным ранением руки оказана необходимая помощь на месте", - проинформировал глава области.
Гладков добавил, что после обстрелов в городе повреждены 10 многоквартирных домов, храм и два коммерческих объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковОбществоНовости
 
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