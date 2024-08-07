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ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек

ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек - РИА Новости Крым, 07.08.2024

ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек

Шесть жителей Шебекино ранены в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T18:12

2024-08-07T18:12

2024-08-07T18:12

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть жителей Шебекино ранены в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что в течение дня ВСУ трижды атаковали город.Гладков добавил, что после обстрелов в городе повреждены 10 многоквартирных домов, храм и два коммерческих объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотниковРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской областиДроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка

белгородская область

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2024

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