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ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек
ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек - РИА Новости Крым, 07.08.2024
ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек
Шесть жителей Шебекино ранены в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T18:12
2024-08-07T18:12
2024-08-07T18:12
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происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть жителей Шебекино ранены в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что в течение дня ВСУ трижды атаковали город.Гладков добавил, что после обстрелов в городе повреждены 10 многоквартирных домов, храм и два коммерческих объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотниковРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской областиДроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка
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РИА Новости Крым
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ВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человек
Шесть мирных жителей ранены при обстрелах Шебекино в Белгородской области