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Над Крымом сбит украинский БПЛА

Над Крымом сбит украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Над Крымом сбит украинский БПЛА

Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Республики Крым, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T16:44

2024-08-08T16:44

2024-08-08T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Республики Крым, сообщает Минобороны России.Минобороны ранее сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 11 вражеских дронов над регионами России, в том числе три – над Белгородской областью, четыре – над Курской, два – над Воронежской и два – над Ростовской областями. В ночь на 2 августа отражена массированная атака на Севастополь. Военные сбили четыре воздушные цели, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Украинские боевики атаковали город баллистическими ракетами ATACMS. Обошлось без пострадавших, но в разных районах было зафиксировано падение обломков и кассетных боеприпасов. Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВОРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУВ Курской области сбиты ракеты и беспилотники

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу на крым