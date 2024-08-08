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Над Крымом сбит украинский БПЛА
Над Крымом сбит украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Над Крымом сбит украинский БПЛА
Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Республики Крым, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T16:44
2024-08-08T16:44
2024-08-08T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Республики Крым, сообщает Минобороны России.Минобороны ранее сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 11 вражеских дронов над регионами России, в том числе три – над Белгородской областью, четыре – над Курской, два – над Воронежской и два – над Ростовской областями. В ночь на 2 августа отражена массированная атака на Севастополь. Военные сбили четыре воздушные цели, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Украинские боевики атаковали город баллистическими ракетами ATACMS. Обошлось без пострадавших, но в разных районах было зафиксировано падение обломков и кассетных боеприпасов. Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВОРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУВ Курской области сбиты ракеты и беспилотники
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РИА Новости Крым
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Над Крымом сбит украинский БПЛА
Над Крымом силы ПВО уничтожили украинский беспилотник – Минобороны
16:44 08.08.2024 (обновлено: 16:51 08.08.2024)