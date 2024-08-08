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Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ
Вооруженные силы России поразили украинские цеха сборки беспилотников, а также нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 164 районах. Об этом... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T13:41
2024-08-08T13:58
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
артиллерия
авиация
ракетные войска
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили украинские цеха сборки беспилотников, а также нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 164 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировок войск "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки улучшили тактическое положение, заняли выгодные позиции и нанесли поражение ряду украинских формирований, добавили в Минобороны.Ранее в Минобороны сообщили о ситуации в Курской области после того, как ВСУ предприняли там провокации с наступлением на фоне обстрелов. Также обстановку в регионе оценили местные власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской областиГромадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтахРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), артиллерия, авиация, ракетные войска, потери всу
Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

13:41 08.08.2024 (обновлено: 13:58 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили украинские цеха сборки беспилотников, а также нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 164 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 164 районах", – говорится в сводке военного ведомства.
Подразделения группировок войск "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки улучшили тактическое положение, заняли выгодные позиции и нанесли поражение ряду украинских формирований, добавили в Минобороны.
Ранее в Минобороны сообщили о ситуации в Курской области после того, как ВСУ предприняли там провокации с наступлением на фоне обстрелов. Также обстановку в регионе оценили местные власти.
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Министерство обороны РФНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)АртиллерияАвиацияРакетные войскаПотери ВСУ
 
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