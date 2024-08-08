https://crimea.ria.ru/20240808/rossiyskie-voennye-unichtozhili-tsekha-sborki-bespilotnikov-vsu-1139454722.html

Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России поразили украинские цеха сборки беспилотников, а также нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 164 районах. Об этом... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T13:41

2024-08-08T13:41

2024-08-08T13:58

министерство обороны рф

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

артиллерия

авиация

ракетные войска

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили украинские цеха сборки беспилотников, а также нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 164 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировок войск "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки улучшили тактическое положение, заняли выгодные позиции и нанесли поражение ряду украинских формирований, добавили в Минобороны.Ранее в Минобороны сообщили о ситуации в Курской области после того, как ВСУ предприняли там провокации с наступлением на фоне обстрелов. Также обстановку в регионе оценили местные власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской областиГромадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтахРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), артиллерия, авиация, ракетные войска, потери всу