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Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе

Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе

Российские военнослужащие и пограничники продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, с начала боев противник... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T11:51

2024-08-08T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие и пограничники продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, с начала боев противник потерял 660 боевиков и более 80 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ, подчеркнули в ведомстве. Также российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении.В течение суток благодаря активным действиям подразделений прикрытия государственной границы, пограничников, подразделений усиления и подошедших резервов, а также ударам авиации и ракетных войск и артиллерии продвижения противника не допущено. Также наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.По данным ведомства, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак". Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в ведомстве.6 августа утром подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 30. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области введен режим ЧС Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области Медведев призвал к возмездию за Курскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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