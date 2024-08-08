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Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе
Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе
Российские военнослужащие и пограничники продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, с начала боев противник... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T11:51
2024-08-08T12:08
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обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие и пограничники продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, с начала боев противник потерял 660 боевиков и более 80 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ, подчеркнули в ведомстве. Также российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении.В течение суток благодаря активным действиям подразделений прикрытия государственной границы, пограничников, подразделений усиления и подошедших резервов, а также ударам авиации и ракетных войск и артиллерии продвижения противника не допущено. Также наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.По данным ведомства, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак". Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в ведомстве.6 августа утром подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 30. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области введен режим ЧС Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области Медведев призвал к возмездию за Курскую область
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россия, новости, новости сво, курская область, обстрелы курской области, министерство обороны рф
Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе

Минобороны: ВСУ за время боев в Курской области потеряли 660 военных и 82 единицы техники

11:51 08.08.2024 (обновлено: 12:08 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие и пограничники продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, с начала боев противник потерял 660 боевиков и более 80 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.
Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ, подчеркнули в ведомстве. Также российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении.
В течение суток благодаря активным действиям подразделений прикрытия государственной границы, пограничников, подразделений усиления и подошедших резервов, а также ударам авиации и ракетных войск и артиллерии продвижения противника не допущено. Также наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.
По данным ведомства, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак".
"Всего с начала боевых действий на курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения", - уточнили в Минобороны.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в ведомстве.
6 августа утром подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 30. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.
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