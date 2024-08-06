https://crimea.ria.ru/20240806/gromadnye-poteri-vsu-rossiyskie-voiny-uluchshayut-pozitsii-na-frontakh-1139398025.html
Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах
Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах
Российские военные за сутки уничтожили еще 1535 боевиков ВСУ, разбили вражеские вооружения и технику, в том числе иностранного производства, а также склады... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T14:11
2024-08-06T14:11
2024-08-06T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1535 боевиков ВСУ, разбили вражеские вооружения и технику, в том числе иностранного производства, а также склады боеприпасов, сообщает во вторник Минобороны России.На северном направлении отражены две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-20 и гаубицы Д-30.На западной линии заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожены до 370 неонацитов, пять автомобилей, британская САУ Braveheart, гаубицы М777 и Д-30, орудия Д-20 и L-119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.На южном фронте российская группировка войск улучшила тактическое положение. Потери противника – до 520 военнослужащих, три автомобиля, американская САУ Paladin и французкая Caesar, гаубицы М777 и "Мста-Б", два орудия Д-20.На востоке ВС РФ улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три польские САУ Krab польского производства и станцию РЭБ "Анклав-Н".Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, две американские гаубицы М777, орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов.На центральном участке фронта отражены три вражеские контратаки, ликвидированы до 355 боевиков ВСУ, американский бронетранспортер М113, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира" и, как сообщалось, освобожден населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косеБолее 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июняПугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратаках
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах
Потери украинских войск за сутки составили более 1500 человек – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1535 боевиков ВСУ, разбили вражеские вооружения и технику, в том числе иностранного производства, а также склады боеприпасов, сообщает во вторник Минобороны России.
На северном направлении отражены две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-20 и гаубицы Д-30.
На западной линии заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожены до 370 неонацитов, пять автомобилей, британская САУ Braveheart, гаубицы М777 и Д-30, орудия Д-20 и L-119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.
На южном фронте российская группировка войск улучшила тактическое положение. Потери противника – до 520 военнослужащих, три автомобиля, американская САУ Paladin и французкая Caesar, гаубицы М777 и "Мста-Б", два орудия Д-20.
На востоке ВС РФ улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три польские САУ Krab польского производства и станцию РЭБ "Анклав-Н".
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, две американские гаубицы М777, орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов.
На центральном участке фронта
отражены три вражеские контратаки, ликвидированы до 355 боевиков ВСУ, американский бронетранспортер М113, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира" и, как сообщалось, освобожден населенный пункт Тимофеевка
Донецкой Народной Республики.
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