https://crimea.ria.ru/20240806/gromadnye-poteri-vsu-rossiyskie-voiny-uluchshayut-pozitsii-na-frontakh-1139398025.html

Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах

Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах

Российские военные за сутки уничтожили еще 1535 боевиков ВСУ, разбили вражеские вооружения и технику, в том числе иностранного производства, а также склады... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T14:11

2024-08-06T14:11

2024-08-06T14:11

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новые регионы россии

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138456196_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_42d3e65a3c3dd736547cb0b6dc531c6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1535 боевиков ВСУ, разбили вражеские вооружения и технику, в том числе иностранного производства, а также склады боеприпасов, сообщает во вторник Минобороны России.На северном направлении отражены две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-20 и гаубицы Д-30.На западной линии заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожены до 370 неонацитов, пять автомобилей, британская САУ Braveheart, гаубицы М777 и Д-30, орудия Д-20 и L-119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.На южном фронте российская группировка войск улучшила тактическое положение. Потери противника – до 520 военнослужащих, три автомобиля, американская САУ Paladin и французкая Caesar, гаубицы М777 и "Мста-Б", два орудия Д-20.На востоке ВС РФ улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три польские САУ Krab польского производства и станцию РЭБ "Анклав-Н".Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, две американские гаубицы М777, орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов.На центральном участке фронта отражены три вражеские контратаки, ликвидированы до 355 боевиков ВСУ, американский бронетранспортер М113, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира" и, как сообщалось, освобожден населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косеБолее 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июняПугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратаках

новые регионы россии

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика