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Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня

Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня

Более 115 тысяч военнослужащих потеряла Украина в зоне специальной военной операции с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T12:57

2024-08-06T12:57

2024-08-06T12:58

сергей шойгу

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Более 115 тысяч военнослужащих потеряла Украина в зоне специальной военной операции с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу журналистам.По оценке секретаря Совета безопасности РФ, 115 тысяч – большая цифра: по 60 тысяч в месяц почти."Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна – войска движутся вперед", – подчеркнул Сергей Шойгу.Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что от Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные в июне президентом России Владимиром Путиным."С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", – сказал Сергей Шойгу.Говорить о таком формате, как Женевская конференция по Украине, "формуле Зеленского", по его словам, бессмысленно, потому что "переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно".Читайте также на РИА Новости Крым:Пугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратакахПять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 1900 боевиковРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, совет безопасности рф, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, потери всу