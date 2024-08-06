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Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня
Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня
Более 115 тысяч военнослужащих потеряла Украина в зоне специальной военной операции с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T12:57
2024-08-06T12:58
сергей шойгу
совет безопасности рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Более 115 тысяч военнослужащих потеряла Украина в зоне специальной военной операции с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу журналистам.По оценке секретаря Совета безопасности РФ, 115 тысяч – большая цифра: по 60 тысяч в месяц почти."Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна – войска движутся вперед", – подчеркнул Сергей Шойгу.Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что от Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные в июне президентом России Владимиром Путиным."С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", – сказал Сергей Шойгу.Говорить о таком формате, как Женевская конференция по Украине, "формуле Зеленского", по его словам, бессмысленно, потому что "переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно".Читайте также на РИА Новости Крым:Пугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратакахПять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 1900 боевиковРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
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сергей шойгу, совет безопасности рф, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, потери всу
Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня

Украина потеряла более 115 тысяч военных с середины июня

12:57 06.08.2024 (обновлено: 12:58 06.08.2024)
 
© AP Photo LIBKOSПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Более 115 тысяч военнослужащих потеряла Украина в зоне специальной военной операции с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу журналистам.

"За эти два месяца украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч (военнослужащих – ред.) своих войск", – сказал Шойгу.

По оценке секретаря Совета безопасности РФ, 115 тысяч – большая цифра: по 60 тысяч в месяц почти.
"Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна – войска движутся вперед", – подчеркнул Сергей Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что от Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные в июне президентом России Владимиром Путиным.
"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", – сказал Сергей Шойгу.
Говорить о таком формате, как Женевская конференция по Украине, "формуле Зеленского", по его словам, бессмысленно, потому что "переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно".
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Сергей ШойгуСовет безопасности РФНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаПотери ВСУ
 
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