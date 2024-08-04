https://crimea.ria.ru/20240804/pyat-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-za-sutki-poteryali-bolee-1900-boevikov-1139348965.html

Пять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 1900 боевиков

Пять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 1900 боевиков - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Пять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 1900 боевиков

Вооруженные силы России за сутки в зоне спецоперации отразили пять контратак противника, который потерял порядка 1905 военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T14:43

2024-08-04T14:43

2024-08-04T14:43

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139147272_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ba150aa826ab6bee61fefef5e493c9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне спецоперации отразили пять контратак противника, который потерял порядка 1905 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражена вражеская военная техника, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Контратаку ВСУ успешно отразили подразделения группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, в том числе два "Leopard" производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США и восемь автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника иностранного производства, среди которой две 155-мм гаубицы М777 и две 155-мм гаубицы М198 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Буковель-AD". Уничтожены два склада боеприпасов.Еще одну контратаку Вооруженных сил Украины отразили подразделения "Южной" группировки войск. Киев потерял до 690 военнослужащих, и вооружение в том числе, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" и 105-мм орудие М109 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и два склада боеприпасов."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", - уточняют в Минобороны РФ.Российскими войсками также была отражена контратака штурмовой группы. Противник за сутки потерял до 365 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 и 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковую пушку "Рапира", комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и другую боевую технику. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". Благодаря их активным действиям ВСУ потеряли до 95 военнослужащих. Среди техники уничтожены две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 100-мм противотанковая пушка "Рапира" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Украина потеряла до 75 военнослужащих, боевую технику и три склада боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"Армия России продвинулась вперед в зоне СВО – уничтожены тысячи боевиков

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, армия и флот, вооруженные силы россии, украина