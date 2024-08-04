https://crimea.ria.ru/20240804/armiya-rossii-osvobodila-novoselovku-pervuyu-v-dnr-1139347990.html
Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР
Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T13:15
2024-08-04T13:15
2024-08-04T13:21
министерство обороны рф
армия и флот
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20240802/gruppirovka-voysk-tsentr-za-nedelyu-osvobodila-5-sel-v-dnr-1139323270.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР
Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР - Минобороны
13:15 04.08.2024 (обновлено: 13:21 04.08.2024)