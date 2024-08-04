https://crimea.ria.ru/20240804/armiya-rossii-osvobodila-novoselovku-pervuyu-v-dnr-1139347990.html

Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР

Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T13:15

2024-08-04T13:15

2024-08-04T13:21

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20240802/gruppirovka-voysk-tsentr-za-nedelyu-osvobodila-5-sel-v-dnr-1139323270.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости