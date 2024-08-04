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Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР
Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР

Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР - Минобороны

13:15 04.08.2024 (обновлено: 13:21 04.08.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
2 августа, 16:36
Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР
 
Министерство обороны РФАрмия и флотНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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