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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

Российские средства ПВО в зоне спецоперации сбили украинский самолет Су-27, а также реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T14:09

2024-08-04T14:09

2024-08-04T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в зоне спецоперации сбили украинский самолет Су-27, а также реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по информации военного ведомства, сбиты 162 беспилотных летательных аппарата, 82 из которых вне зоны проведения специальной военной операции.Кроме того, в течение суток оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражены радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США, склад горючего. Российскими войсками уничтожены и склад хранения беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНРСилы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дроновАмериканская техника горит: ВСУ лишились трех установок Patriot за неделю

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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