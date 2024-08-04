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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
Российские средства ПВО в зоне спецоперации сбили украинский самолет Су-27, а также реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T14:09
2024-08-04T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в зоне спецоперации сбили украинский самолет Су-27, а также реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по информации военного ведомства, сбиты 162 беспилотных летательных аппарата, 82 из которых вне зоны проведения специальной военной операции.Кроме того, в течение суток оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражены радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США, склад горючего. Российскими войсками уничтожены и склад хранения беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНРСилы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дроновАмериканская техника горит: ВСУ лишились трех установок Patriot за неделю
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

Украинский самолет Су-27 сбит российскими средствами ПВО в зоне спецоперации

14:09 04.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в зоне спецоперации сбили украинский самолет Су-27, а также реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд "Vampire"", - говорится в сообщении.
Также, по информации военного ведомства, сбиты 162 беспилотных летательных аппарата, 82 из которых вне зоны проведения специальной военной операции.
Кроме того, в течение суток оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражены радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США, склад горючего. Российскими войсками уничтожены и склад хранения беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
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