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Силы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Силы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов
Силы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Силы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 140 украинских беспилотников и 10 западных боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T14:01
2024-08-03T14:05
новости сво
пво
министерство обороны рф
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
himars
patriot (зенитный ракетный комплекс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 140 украинских беспилотников и 10 западных боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 632 самолета, 278 вертолетов, 28 979 беспилотных летательных аппаратов, 561 зенитный ракетный комплекс, 16 752 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 779 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 316 единиц специальной военной автомобильной техники.В течение ночи над семью регионами России и над акваторией Азовского моря уничтожены 75 вражеских дронов. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом, есть пострадавший. В Ростовской области загорелись емкости с топливом в Каменском районе. С огнем боролись с 2:21. Он был ликвидирован после полудня 3 августа.
https://crimea.ria.ru/20240802/amerikanskaya-tekhnika-gorit-vsu-lishilis-trekh-ustanovok-patriot-za-nedelyu-1139324248.html
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новости сво, пво, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Силы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов

Ракета Patriot, 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов сбиты силами ПВО за сутки

14:01 03.08.2024 (обновлено: 14:05 03.08.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 140 украинских беспилотников и 10 западных боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов, из них 80 вне зоны проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 632 самолета, 278 вертолетов, 28 979 беспилотных летательных аппаратов, 561 зенитный ракетный комплекс, 16 752 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 779 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 316 единиц специальной военной автомобильной техники.
В течение ночи над семью регионами России и над акваторией Азовского моря уничтожены 75 вражеских дронов. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом, есть пострадавший. В Ростовской области загорелись емкости с топливом в Каменском районе. С огнем боролись с 2:21. Он был ликвидирован после полудня 3 августа.
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Новости СВОПВОМинистерство обороны РФПоставки западного оружия УкраинеБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSPatriot (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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