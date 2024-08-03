https://crimea.ria.ru/20240803/sily-pvo-za-sutki-sbili-9-snaryadov-himars-i-140-ukrainskikh-dronov-1139336017.html

Силы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов

Силы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Силы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 140 украинских беспилотников и 10 западных боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T14:01

2024-08-03T14:01

2024-08-03T14:05

новости сво

пво

министерство обороны рф

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himars

patriot (зенитный ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 140 украинских беспилотников и 10 западных боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 632 самолета, 278 вертолетов, 28 979 беспилотных летательных аппаратов, 561 зенитный ракетный комплекс, 16 752 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 779 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 316 единиц специальной военной автомобильной техники.В течение ночи над семью регионами России и над акваторией Азовского моря уничтожены 75 вражеских дронов. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом, есть пострадавший. В Ростовской области загорелись емкости с топливом в Каменском районе. С огнем боролись с 2:21. Он был ликвидирован после полудня 3 августа.

https://crimea.ria.ru/20240802/amerikanskaya-tekhnika-gorit-vsu-lishilis-trekh-ustanovok-patriot-za-nedelyu-1139324248.html

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2024

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новости сво, пво, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)