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Армия России продвинулась вперед в зоне СВО – уничтожены тысячи боевиков

Армия России продвинулась вперед в зоне СВО – уничтожены тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Армия России продвинулась вперед в зоне СВО – уничтожены тысячи боевиков

Подразделения Вооруженных сил России за сутки уничтожили 2 тысячи боевиков ВСУ и продвинулись вглубь обороны противника. Это следует из сводки Минобороны... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T14:43

2024-08-03T14:43

2024-08-03T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за сутки уничтожили 2 тысячи боевиков ВСУ и продвинулись вглубь обороны противника. Это следует из сводки Минобороны России.По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. При этом нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 151-й механизированных бригад, а также 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.ВСУ терпит поражение в боях у Торецка, Щербиновки, Сергеевки, Николаевки, Гродовки, Воздвиженки и Калиново в Донецкой Народной Республике, уточнили в Минобороны."Отражены три контратаки штурмовых групп 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 400 военнослужащих", – добавили в военном ведомстве.Самые крупные потери – 710 военнослужащих – враг понес в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка и Катериновка в ДНР."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 109-й бригад теробороны. Отражены две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны", – рассказали в военном ведомстве.Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи. Российские военные разбили ВСУ под Купянском и Петропавловкой в Харьковской области, Макеевкой в ЛНР, а также у сел Торское, Водяное и Сторожевое в ДНР.Разбиты формирования 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны. Совокупные потери украинских войск за сутки на данных направлениях превысили 580 боевиков.Еще почти 300 военнослужащих ВСУ потеряли в боях с группировками войск "Днепр" и "Север"."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 144-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Щербаки, Каменское Запорожской области, Бургунка и Садовое Херсонской области", – уточнили в Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области, добавили в МО.Всего за сутки ВС РФ уничтожили скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Читайте также на РИА Новости Крым:Объединяемся: в Крыму участники СВО создали общественную организациюАрмия России разбила наемников и склады горючего для ВСУКиев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО

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