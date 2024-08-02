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Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО
Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО
Потери вооруженных сил Украины на всех направлениях специальной военной операции за минувшую неделю составили 13 570 военнослужащих, а также десятки единиц... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T17:02
2024-08-02T17:02
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины на всех направлениях специальной военной операции за минувшую неделю составили 13 570 военнослужащих, а также десятки единиц украинской и западной техники, в том числе танки Leopard и БМП Bradley. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север"нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отразив 27 контратак противника.Потери украинской армии составили до 1755 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV (США), 12 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, из них пять гаубиц и самоходных артиллерийских установок западного производства.Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов противника.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, а также националистам бригады "Азов"*. Кроме того, российские военные отразили 12 контратак штурмовых групп противника.ВСУ потеряли за неделю до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии. Также уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, отражены пять контратак противника.Потери ВСУ за неделю составили до 4020 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, десять боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 (США), 19 автомобилей, 68 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины и отразили 43 контратаки штурмовых групп.Потери противника составили до 2635 боевиков, четыре танка, девять боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 (США), 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS (США).Подразделения группировки войск "Восток"заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.Украинская армия потерял до 905 военных, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.Подразделениями группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Общие потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro и HMMWV (США), 31 автомобиль, 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и девять полевых складов с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиковРакета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВОАрмия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, украина
Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО

Потери ВСУ на всех направлениях за неделю составили 13 570 военных – Минобороны

17:02 02.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины на всех направлениях специальной военной операции за минувшую неделю составили 13 570 военнослужащих, а также десятки единиц украинской и западной техники, в том числе танки Leopard и БМП Bradley. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север"нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отразив 27 контратак противника.
Потери украинской армии составили до 1755 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV (США), 12 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, из них пять гаубиц и самоходных артиллерийских установок западного производства.
Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов противника.
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, а также националистам бригады "Азов"*. Кроме того, российские военные отразили 12 контратак штурмовых групп противника.
ВСУ потеряли за неделю до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии. Также уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, отражены пять контратак противника.
Потери ВСУ за неделю составили до 4020 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, десять боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 (США), 19 автомобилей, 68 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины и отразили 43 контратаки штурмовых групп.
Потери противника составили до 2635 боевиков, четыре танка, девять боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 (США), 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS (США).
Подразделения группировки войск "Восток"заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
Украинская армия потерял до 905 военных, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.
Подразделениями группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Общие потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro и HMMWV (США), 31 автомобиль, 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и девять полевых складов с боеприпасами.
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