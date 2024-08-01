https://crimea.ria.ru/20240801/kolossalnye-poteri-vsu-za-sutki-lishilis-pochti-2000-boevikov---1139288402.html

Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков

Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков

Российские военные за сутки уничтожили еще 1965 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T14:55

2024-08-01T14:55

2024-08-01T14:55

россия

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1965 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны России в четверг. На северном направлении Вооруженные силы РФ отразили две контратаки ВСУ и уничтожили 280 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы, в том числе американского производства. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады "Азов"*.Также разбиты три полевых склада боеприпасов ВСУ. На южном фронте российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили контратаку штурмовой бригады ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка и Константиновка в ДНР. Противник потерял до 570 военнослужащих, три автомобиля, пусковую установку реактивной системы залпового огня, самоходную артиллерийскую установку Paladin, две гаубицы и другую технику."Также за сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять полевых складов боеприпасов", - проинформировали в Минобороны.Подразделения группировки войск "Центр" также улучшили тактическое положение, нанесли поражение нескольких украинским формированиям в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Калиново и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Восточная группировка войск нанесла поражение живой силе и технике возле трех донецких населенных пунктов. Противник потерял порядка 125 военнослужащих, семь автомобилей, гаубицу Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, американская гаубица и полевой склад боеприпасов.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотников. Также разбиты три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пункт управления БпЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. * Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВОАрмия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелонГерой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу