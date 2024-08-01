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Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО
Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО
Ракета ATACMS, снаряды HIMARS и десятки вражеских беспилотников уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T14:13
2024-08-01T13:52
новости сво
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пво
вооруженные силы россии
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ракета ATACMS, снаряды HIMARS и десятки вражеских беспилотников уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в военном ведомстве уточняют, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов и 28 795 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены 559 зенитных ракетных комплексов, 16 734 танка и других боевых бронированных машин.Благодаря активным действиям Вооруженных сил РФ противник лишился 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 250 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями РоссииУдар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25
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РИА Новости Крым
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5
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96
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новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, himars
Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО

Российские силы ПВО сбили ракету ATACMS и 14 снарядов HIMARS

14:13 01.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ракета ATACMS, снаряды HIMARS и десятки вражеских беспилотников уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Также в военном ведомстве уточняют, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов и 28 795 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены 559 зенитных ракетных комплексов, 16 734 танка и других боевых бронированных машин.
Благодаря активным действиям Вооруженных сил РФ противник лишился 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 250 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракеты ATACMSHIMARS
 
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