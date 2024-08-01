https://crimea.ria.ru/20240801/raketa-atacms-i-14-snaryadov-himars-unichtozheny-za-sutki-silami-pvo-1139287342.html

Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО

Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО

Ракета ATACMS, снаряды HIMARS и десятки вражеских беспилотников уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T14:13

2024-08-01T14:13

2024-08-01T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ракета ATACMS, снаряды HIMARS и десятки вражеских беспилотников уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в военном ведомстве уточняют, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов и 28 795 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены 559 зенитных ракетных комплексов, 16 734 танка и других боевых бронированных машин.Благодаря активным действиям Вооруженных сил РФ противник лишился 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 250 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями РоссииУдар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, himars