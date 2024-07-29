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Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25 - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25
Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25 - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25
Российские военные уничтожили на аэродроме штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины и сбили 68 вражеских беспилотников. Об этом сообщает в понедельник Минобороны... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T15:02
2024-07-29T15:02
новости сво
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потери всу
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили на аэродроме штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины и сбили 68 вражеских беспилотников. Об этом сообщает в понедельник Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме уничтожены штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", - сказано в сообщении.Кроме того, российские летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, пять американских реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24178 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27Российские военные освободили населенный пункт Волчье в ДНРУкраинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкор
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости
Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25

Минобороны: Российские военные уничтожили на аэродроме украинский штурмовик Су-25

15:02 29.07.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 "Грач"
Штурмовик Су-25 Грач
© Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили на аэродроме штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины и сбили 68 вражеских беспилотников. Об этом сообщает в понедельник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме уничтожены штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", - сказано в сообщении.
Кроме того, российские летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, пять американских реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24178 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАрмия и флотВооруженные силы РоссииУкраинаНовости
 
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