https://crimea.ria.ru/20240729/udar-po-aerodromu---unichtozhen-ukrainskiy-su-25-1139202513.html

Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25

Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25 - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25

Российские военные уничтожили на аэродроме штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины и сбили 68 вражеских беспилотников. Об этом сообщает в понедельник Минобороны... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T15:02

2024-07-29T15:02

2024-07-29T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили на аэродроме штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины и сбили 68 вражеских беспилотников. Об этом сообщает в понедельник Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме уничтожены штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", - сказано в сообщении.Кроме того, российские летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, пять американских реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24178 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем засекли военные самолеты Британии – в небо поднят Су-27Российские военные освободили населенный пункт Волчье в ДНРУкраинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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