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Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУ
Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУ
Вооруженные силы России разгромили пункты дислокации украинских боевиков и наемников, а также уничтожили склады горючего и вооружения противника. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T13:35
2024-08-03T13:35
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили пункты дислокации украинских боевиков и наемников, а также уничтожили склады горючего и вооружения противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией гЗа минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов с применением высокоточного оружия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетехники, а также цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА.Кроме того, были поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВОАрмия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелонГерой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине
Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУ

Склады горючего и пункты наемников и боевиков ВСУ разбиты в зоне спецоперации

13:35 03.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили пункты дислокации украинских боевиков и наемников, а также уничтожили склады горючего и вооружения противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией г
"Поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах", - сказано в сводке военного ведомства.
За минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов с применением высокоточного оружия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетехники, а также цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА.
Кроме того, были поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия Украине
 
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