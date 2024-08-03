https://crimea.ria.ru/20240803/armiya-rossii-razbila-naemnikov-i-sklady-goryuchego-dlya-vsu-1139335657.html

Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУ

Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУ

Вооруженные силы России разгромили пункты дислокации украинских боевиков и наемников, а также уничтожили склады горючего и вооружения противника. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T13:35

2024-08-03T13:35

2024-08-03T13:35

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили пункты дислокации украинских боевиков и наемников, а также уничтожили склады горючего и вооружения противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией гЗа минувшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов с применением высокоточного оружия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетехники, а также цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА.Кроме того, были поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВОАрмия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелонГерой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине