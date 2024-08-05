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Пугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратаках - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Пугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратаках
Пугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратаках - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Пугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратаках
Вооруженные силы России за сутки в зоне спецоперации отразили 13 контратак противника, ВСУ потеряли 1750 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T14:11
2024-08-05T14:23
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне спецоперации отразили 13 контратак противника, ВСУ потеряли 1750 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 125 боевиков.Кроме того, по информации военного ведомства, поражена вражеская военная техника, в том числе 152-мм гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire чешского производства и шесть полевых складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили четыре контратаки ВСУ и уничтожили три склада боеприпасов. Враг потерял до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм орудие Д-30.Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожили два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота". Противник потерял до 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и четыре 105-мм орудия М119 производства США, а также 105-мм орудие L-119 производства Великобритании."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка Донецкой Народной Республики", - уточнили в Минобороны.Российскими войсками на этом направлении боев было отражено восемь контратак, в том числе предпринятая бригадой "Лють" национальной полиции Украины. За сутки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион", 152-мм гаубица "МСТА-Б".Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". ВСУ лишились до 115 военнослужащих, танка, восьми автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудия "МСТА-Б" и двух станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Украина потеряла более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20 и 155-мм гаубицу М777 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 1900 боевиковРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27Десять ракет ATACMS и SCALP-EG уничтожены российскими ПВО
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, поставки западного оружия украине, инфографика
Пугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратаках

ВСУ в 13 провальных контратаках и потеряли 1750 боевиков за сутки - Минобороны

14:11 05.08.2024 (обновлено: 14:23 05.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне спецоперации отразили 13 контратак противника, ВСУ потеряли 1750 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 5 августа 2024Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 5 августа 2024
Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 125 боевиков.
Кроме того, по информации военного ведомства, поражена вражеская военная техника, в том числе 152-мм гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire чешского производства и шесть полевых складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили четыре контратаки ВСУ и уничтожили три склада боеприпасов. Враг потерял до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм орудие Д-30.
Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожили два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота". Противник потерял до 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и четыре 105-мм орудия М119 производства США, а также 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка Донецкой Народной Республики", - уточнили в Минобороны.
Российскими войсками на этом направлении боев было отражено восемь контратак, в том числе предпринятая бригадой "Лють" национальной полиции Украины. За сутки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион", 152-мм гаубица "МСТА-Б".
Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". ВСУ лишились до 115 военнослужащих, танка, восьми автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудия "МСТА-Б" и двух станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожены три склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Украина потеряла более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20 и 155-мм гаубицу М777 производства США.
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