https://crimea.ria.ru/20240808/vrag-otstupaet--vlasti-kurskoy-oblasti-o-situatsii-v-prigraniche-1139451760.html

Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье

Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье

ВС России теснят противника – он отступает, оперативная ситуация в Курской области стабильная и контролируемая. Об пишет РИА Новости со ссылкой на врио... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T12:16

2024-08-08T12:16

2024-08-08T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. ВС России теснят противника – он отступает, оперативная ситуация в Курской области стабильная и контролируемая. Об пишет РИА Новости со ссылкой на врио замгубернатора региона Андрея Белостоцкого.По его словам, российские военные сейчас ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняя вражеские подразделения.По его словам, ситуация в Курской области в данный момент стабильная и контролируемая."Работает… круглосуточно региональный оперативный штаб. Введена со вчерашнего дня чрезвычайная ситуация", – уточнил Белостоцкий.И отметил, что из приграничных районов области в связи с непростой оперативной обстановкой вывезли около трех тысяч мирных граждан. Эвакуацию проводили ночью на бронированных машинах, уточнил он.Ранее 8 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал о сбитии над Курской областью ракет и беспилотников.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь российской территории в Курской области остановлено, операция российских войск будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев призвал к возмездию за Курскую область "Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область "Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения

https://crimea.ria.ru/20240808/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-dannye-minoborony-ob-obstanovke-na-granitse--1139451072.html

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курская область, новости, россия, новости сво, обстрелы курской области