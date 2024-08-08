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Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье
Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье
ВС России теснят противника – он отступает, оперативная ситуация в Курской области стабильная и контролируемая. Об пишет РИА Новости со ссылкой на врио... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T12:16
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обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. ВС России теснят противника – он отступает, оперативная ситуация в Курской области стабильная и контролируемая. Об пишет РИА Новости со ссылкой на врио замгубернатора региона Андрея Белостоцкого.По его словам, российские военные сейчас ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняя вражеские подразделения.По его словам, ситуация в Курской области в данный момент стабильная и контролируемая."Работает… круглосуточно региональный оперативный штаб. Введена со вчерашнего дня чрезвычайная ситуация", – уточнил Белостоцкий.И отметил, что из приграничных районов области в связи с непростой оперативной обстановкой вывезли около трех тысяч мирных граждан. Эвакуацию проводили ночью на бронированных машинах, уточнил он.Ранее 8 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал о сбитии над Курской областью ракет и беспилотников.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь российской территории в Курской области остановлено, операция российских войск будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев призвал к возмездию за Курскую область "Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область "Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения
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курская область, новости, россия, новости сво, обстрелы курской области
Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье

Оперативная ситуация в Курской области контролируемая – власти

12:16 08.08.2024 (обновлено: 12:38 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор гумпомощи для жителей Курской области
Сбор гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. ВС России теснят противника – он отступает, оперативная ситуация в Курской области стабильная и контролируемая. Об пишет РИА Новости со ссылкой на врио замгубернатора региона Андрея Белостоцкого.
По его словам, российские военные сейчас ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняя вражеские подразделения.

"С утра активно работают наши ВКС, наши Вооруженные силы. Противник не продвинулся ни на метр, наоборот – отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника", – сказал Белостоцкий в эфире "Первого канала".

По его словам, ситуация в Курской области в данный момент стабильная и контролируемая.
"Работает… круглосуточно региональный оперативный штаб. Введена со вчерашнего дня чрезвычайная ситуация", – уточнил Белостоцкий.
И отметил, что из приграничных районов области в связи с непростой оперативной обстановкой вывезли около трех тысяч мирных граждан. Эвакуацию проводили ночью на бронированных машинах, уточнил он.
"Мы ночью вывозим население под прикрытием ПВО и РЭБ в ПВР города Курска… Все население, которое надо было эвакуировать, мы эвакуировали – это порядка трех тысяч человек. Полторы тысячи человек размещены в пунктах временного размещения", – рассказал представитель власти.
Ранее 8 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал о сбитии над Курской областью ракет и беспилотников.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь российской территории в Курской области остановлено, операция российских войск будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу РФ.
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