https://crimea.ria.ru/20240808/my-obyazatelno-pobedim-pervyy-kommentariy-poddubnogo-posle-raneniya-1139447577.html

"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения

"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения - РИА Новости Крым, 08.08.2024

"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале первый комментарий раненого военкора Евгения Поддубного из больницы. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T09:47

2024-08-08T09:47

2024-08-08T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале первый комментарий раненого военкора Евгения Поддубного из больницы.Врачи ранее сообщили, что состояние военкора тяжелое. У него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Поддубного направили на лечение в Москву.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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