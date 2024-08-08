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"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения
"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения - РИА Новости Крым, 08.08.2024
"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале первый комментарий раненого военкора Евгения Поддубного из больницы. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T09:47
2024-08-08T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале первый комментарий раненого военкора Евгения Поддубного из больницы.Врачи ранее сообщили, что состояние военкора тяжелое. У него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Поддубного направили на лечение в Москву.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание.
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россия, новости, новости сво, евгений поддубный, обстрелы курской области
"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения

Глава Курской области Смирнов опубликовал первый комментарий Поддубного из больницы

09:47 08.08.2024
 
© t.me/epoddubnyЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный
© t.me/epoddubny
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале первый комментарий раненого военкора Евгения Поддубного из больницы.
"Военкор Евгений Поддубный передает всем привет из Курской больницы: "Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо", - написал Смирнов.
Врачи ранее сообщили, что состояние военкора тяжелое. У него серьезный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Поддубного направили на лечение в Москву.
7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание.
 
РоссияНовостиНовости СВОЕвгений ПоддубныйОбстрелы Курской области
 
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