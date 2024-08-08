https://crimea.ria.ru/20240808/vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-poddubnogo-1139446991.html

Врачи рассказали о состоянии Поддубного

Врачи рассказали о состоянии Поддубного - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Врачи рассказали о состоянии Поддубного

Состояние получившего ранение в Курской области военного корреспондента РГТРК Евгения Поддубного тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВГТРК. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T09:25

2024-08-08T09:25

2024-08-08T09:30

евгений поддубный

журналистика

происшествия

новости

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Состояние получившего ранение в Курской области военного корреспондента РГТРК Евгения Поддубного тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВГТРК.По информации врио губернатора Алексея Смирнова, состояние Поддубного сейчас стабилизировали, он отправлен в Москву для дальнейшего лечения.7 августа появились сообщения о том, что Поддубный погиб в Курской области. Отмечалось, что машина, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье. Позже стало известно, что он тяжело ранен в результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область и доставлен в местную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание.

https://crimea.ria.ru/20240808/voenkora-evgeniya-poddubnogo-nagradyat-vedomstvennoy-medalyu-sk-1139446332.html

курская область

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2024

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евгений поддубный, журналистика, происшествия, новости, курская область