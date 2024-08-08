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Врачи рассказали о состоянии Поддубного - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Врачи рассказали о состоянии Поддубного
Врачи рассказали о состоянии Поддубного - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Врачи рассказали о состоянии Поддубного
Состояние получившего ранение в Курской области военного корреспондента РГТРК Евгения Поддубного тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВГТРК. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T09:25
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евгений поддубный
журналистика
происшествия
новости
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Состояние получившего ранение в Курской области военного корреспондента РГТРК Евгения Поддубного тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВГТРК.По информации врио губернатора Алексея Смирнова, состояние Поддубного сейчас стабилизировали, он отправлен в Москву для дальнейшего лечения.7 августа появились сообщения о том, что Поддубный погиб в Курской области. Отмечалось, что машина, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье. Позже стало известно, что он тяжело ранен в результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область и доставлен в местную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание.
https://crimea.ria.ru/20240808/voenkora-evgeniya-poddubnogo-nagradyat-vedomstvennoy-medalyu-sk-1139446332.html
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евгений поддубный, журналистика, происшествия, новости, курская область
Врачи рассказали о состоянии Поддубного

Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии

09:25 08.08.2024 (обновлено: 09:30 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛауреат Международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность" военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный .
Лауреат Международной премии Фонда Андрея Первозванного Вера и Верность военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный . - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Состояние получившего ранение в Курской области военного корреспондента РГТРК Евгения Поддубного тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВГТРК.
"Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета", — сказал врач.
По информации врио губернатора Алексея Смирнова, состояние Поддубного сейчас стабилизировали, он отправлен в Москву для дальнейшего лечения.
Он также передал слова военкор из Курской больницы: "Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо".
7 августа появились сообщения о том, что Поддубный погиб в Курской области. Отмечалось, что машина, в которой находился военкор, попала под обстрел ВСУ в приграничье. Позже стало известно, что он тяжело ранен в результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область и доставлен в местную больницу. Некоторое время спустя врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Евгений ПоддубныйЖурналистикаПроисшествияНовостиКурская область
 
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