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Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области
Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военной и специальной технике ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T19:31
2024-08-07T19:35
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
курская область
"искандер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военной и специальной технике ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что удар наносился расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".Атака на Курскую областьВ 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение экспертаПутин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
курская область
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), курская область, "искандер", видео
Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области

В Курской области ракетным ударом расчета "Искандер" уничтожена боевая и спецтехника ВСУ

19:31 07.08.2024 (обновлено: 19:35 07.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военной и специальной технике ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удар наносился расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
"Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника противника", - сказано в подписи к видео, опубликованном военным ведомством.

Атака на Курскую область

В 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.
Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.
Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская область"Искандер"
 
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