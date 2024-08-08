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ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО

ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО - РИА Новости Крым, 08.08.2024

ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО

Силы и средства ПВО России сбили украинский МиГ-29 и перехватили 80 дронов, в том числе 21 вне зоны СВО. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T14:10

2024-08-08T14:10

2024-08-08T14:10

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авиация

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России сбили украинский МиГ-29 и перехватили 80 дронов, в том числе 21 вне зоны СВО. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 636 украинских самолетов, 278 вертолетов, 29402 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16937 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на четверг и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет. Кроме того, в течение суток Вооруженные силы России поразили украинские цеха сборки беспилотников, а также нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 164 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области сбиты ракеты и беспилотникиРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУНад регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, новости сво, потери всу , авиация, беспилотник (бпла, дрон)