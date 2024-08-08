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ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО
ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО - РИА Новости Крым, 08.08.2024
ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО
Силы и средства ПВО России сбили украинский МиГ-29 и перехватили 80 дронов, в том числе 21 вне зоны СВО. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T14:10
2024-08-08T14:10
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авиация
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России сбили украинский МиГ-29 и перехватили 80 дронов, в том числе 21 вне зоны СВО. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 636 украинских самолетов, 278 вертолетов, 29402 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16937 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на четверг и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет. Кроме того, в течение суток Вооруженные силы России поразили украинские цеха сборки беспилотников, а также нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 164 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области сбиты ракеты и беспилотникиРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУНад регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, министерство обороны рф, новости сво, потери всу , авиация, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО

ПВО сбила украинский МиГ-29 и 21 беспилотник вне зоны спецоперации

14:10 08.08.2024
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России сбили украинский МиГ-29 и перехватили 80 дронов, в том числе 21 вне зоны СВО. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения СВО", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 636 украинских самолетов, 278 вертолетов, 29402 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16937 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, в ночь на четверг и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет. Кроме того, в течение суток Вооруженные силы России поразили украинские цеха сборки беспилотников, а также нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в 164 районах.
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РоссияМинистерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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