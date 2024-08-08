https://crimea.ria.ru/20240808/novye-zhertvy-obstrela-belgorodchiny--vsu-udarili-po-shebekino-1139452390.html
Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино
Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино
Один мирный житель погиб и еще один ранен в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T12:37
2024-08-08T12:37
2024-08-08T12:40
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/08/1139451645_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_11155308f70097d9fdc7e8f5c12ef0e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один ранен в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также еще один мирный житель при обстреле был ранен в ногу, добавил он."Мужчине с ранением голени оказали медицинскую помощь, бригада СМП доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", – уточнил Гладков.По его словам, во время обстрела ВСУ в трех многоквартирных домах было повреждено остекление.Также в результате прилета начался пожар на территории рынка в Шебекино – загорелись торговые модули. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание."Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется", – заключил Гладков.Ранее утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границеВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человекДрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/08/1139451645_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aadc5b6195a7e08828c62cfd532ee449.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино
Один мирный житель погиб и один ранен после обстрела ВСУ города Шебекино – власти
12:37 08.08.2024 (обновлено: 12:40 08.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один ранен в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался по пути в больницу", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также еще один мирный житель при обстреле был ранен в ногу, добавил он.
"Мужчине с ранением голени оказали медицинскую помощь, бригада СМП доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", – уточнил Гладков.
По его словам, во время обстрела ВСУ в трех многоквартирных домах было повреждено остекление.
Также в результате прилета начался пожар на территории рынка в Шебекино – загорелись торговые модули. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание.
"Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется", – заключил Гладков.
Ранее утром 8 августа Гладков рассказал
о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона.
Накануне
глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.
Читайте также на РИА Новости Крым: