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Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино

Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино

Один мирный житель погиб и еще один ранен в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T12:37

2024-08-08T12:37

2024-08-08T12:40

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

происшествия

белгородская область

новости

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обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один ранен в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также еще один мирный житель при обстреле был ранен в ногу, добавил он."Мужчине с ранением голени оказали медицинскую помощь, бригада СМП доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", – уточнил Гладков.По его словам, во время обстрела ВСУ в трех многоквартирных домах было повреждено остекление.Также в результате прилета начался пожар на территории рынка в Шебекино – загорелись торговые модули. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание."Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется", – заключил Гладков.Ранее утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границеВСУ трижды атаковали Шебекино – ранены шесть человекДрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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