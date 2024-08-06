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Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель
Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T09:49
2024-08-06T09:49
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, от полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков.Накануне при атаке беспилотника на автобус сельхозпредприятия в Белгородской области погиб мужчина. Еще три человека получили ранения.В понедельник днем ВСУ атаковали Шебекино, в результате удара пострадали пять человек. Кроме того, накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, новости сво
Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель

Мирный житель Белгородской области погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю – Гладков

09:49 06.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. К огромному горю, погиб один мирный житель", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, от полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков.
Накануне при атаке беспилотника на автобус сельхозпредприятия в Белгородской области погиб мужчина. Еще три человека получили ранения.
В понедельник днем ВСУ атаковали Шебекино, в результате удара пострадали пять человек. Кроме того, накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковПроисшествияОбстрелы ВСУНовости СВО
 
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