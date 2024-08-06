https://crimea.ria.ru/20240806/dron-vsu-atakoval-avto-v-belgorodskoy-oblasti--pogib-mirnyy-zhitel-1139382594.html

Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель

Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T09:49

2024-08-06T09:49

2024-08-06T09:49

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

происшествия

обстрелы всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, от полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков.Накануне при атаке беспилотника на автобус сельхозпредприятия в Белгородской области погиб мужчина. Еще три человека получили ранения.В понедельник днем ВСУ атаковали Шебекино, в результате удара пострадали пять человек. Кроме того, накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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