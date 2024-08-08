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Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области после атаки дрона
Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области после атаки дрона - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области после атаки дрона
Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T06:47
2024-08-08T06:47
2024-08-08T06:47
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
fpv-дроны
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его информации, населенные пункты области атаковали два беспилотника. Он уточнил, что в результате взрыва в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба. Сейчас на местах работают оперативные службы.Накануне шесть жителей города Шебекино Белгородской области получили ранения в результате ударов украинских боевиков. В городе повреждены 10 многоквартирных домов, храм и два коммерческих объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской областиДроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), fpv-дроны, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области после атаки дрона
В Белгородской области в результате атаки дронов поврежден объект инфраструктуры