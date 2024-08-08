https://crimea.ria.ru/20240808/obekt-infrastruktury-povrezhden-v-belgorodskoy-oblasti-posle-ataki-drona-1139445810.html

Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области после атаки дрона

Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области после атаки дрона - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области после атаки дрона

Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T06:47

2024-08-08T06:47

2024-08-08T06:47

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

fpv-дроны

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Объект инфраструктуры поврежден в Белгородской области в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его информации, населенные пункты области атаковали два беспилотника. Он уточнил, что в результате взрыва в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба. Сейчас на местах работают оперативные службы.Накануне шесть жителей города Шебекино Белгородской области получили ранения в результате ударов украинских боевиков. В городе повреждены 10 многоквартирных домов, храм и два коммерческих объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской областиДроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка

белгородская область

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2024

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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), fpv-дроны, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости