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ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области
ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.08.2024
ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области
Мирная жительница получила контузию из-за обстрела украинскими боевиками города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T13:30
2024-08-10T13:32
белгородская область
новости
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила контузию из-за обстрела украинскими боевиками города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.На данный момент в городе различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа от прямого попадания снаряда в одном нежилом домовладении разрушены крыльцо и забор, уточнил Гладков.В селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельхозпредприятия дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено. В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки беспилотника в одном частном доме выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад, также рассказал губернатор.Накануне трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.В четверг в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя, из-за обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по ШебекиноВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
белгородская область
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области
ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

Женщина ранена из-за обстрела города Шебекино украинскими боевиками

13:30 10.08.2024 (обновлено: 13:32 10.08.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила контузию из-за обстрела украинскими боевиками города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате обстрела есть пострадавшая. Женщину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

На данный момент в городе различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа от прямого попадания снаряда в одном нежилом домовладении разрушены крыльцо и забор, уточнил Гладков.
В селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельхозпредприятия дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено. В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки беспилотника в одном частном доме выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад, также рассказал губернатор.
Накануне трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.
В четверг в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя, из-за обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.
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Белгородская областьНовостиВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской области
 
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