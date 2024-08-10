https://crimea.ria.ru/20240810/vsu-nanesli-udary-po-chetyrem-naselennym-punktam-belgorodskoy-oblasti-1139502098.html

ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.08.2024

ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

Мирная жительница получила контузию из-за обстрела украинскими боевиками города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T13:30

2024-08-10T13:30

2024-08-10T13:32

белгородская область

новости

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила контузию из-за обстрела украинскими боевиками города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.На данный момент в городе различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа от прямого попадания снаряда в одном нежилом домовладении разрушены крыльцо и забор, уточнил Гладков.В селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельхозпредприятия дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено. В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки беспилотника в одном частном доме выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад, также рассказал губернатор.Накануне трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.В четверг в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя, из-за обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по ШебекиноВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области