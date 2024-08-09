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Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое
Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое
Трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T17:43
2024-08-09T17:43
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Беспилотник атаковал легковушку на участке автодороги Зиборовка — Муром в Шебекинском городском округе. Одна из пассажиров получила закрытую черепно-мозговую травму. У мужчины – баротравма и осколочные ранения лица и плеча. Медики скорой помощи оценили их состояние как средней степени тяжести.Кроме того, вражеский дрон атаковал Шебекино. В городе осколками посечены три автобуса, один легковой автомобиль, остекление и фасад нежилого здания, добавляет Вячеслав Гладков. В частном секторе после обстрела в четырех домах выбиты окна, в пятом — повреждены хозпостройка и забор.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.Накануне в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя. В четверг в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по ШебекиноВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
белгородская область
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое

Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

17:43 09.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник атаковал легковушку на участке автодороги Зиборовка — Муром в Шебекинском городском округе. Одна из пассажиров получила закрытую черепно-мозговую травму. У мужчины – баротравма и осколочные ранения лица и плеча. Медики скорой помощи оценили их состояние как средней степени тяжести.
"В тяжелом состоянии третий пострадавший — у мужчины баротравма, ранения лица и ожог предплечья", - уточняет губернатор.
Кроме того, вражеский дрон атаковал Шебекино. В городе осколками посечены три автобуса, один легковой автомобиль, остекление и фасад нежилого здания, добавляет Вячеслав Гладков. В частном секторе после обстрела в четырех домах выбиты окна, в пятом — повреждены хозпостройка и забор.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Накануне в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя. В четверг в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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