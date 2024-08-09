https://crimea.ria.ru/20240809/dron-vsu-atakoval-mashinu-v-belgorodskoy-oblasti---raneny-troe-1139487675.html

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое

Трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T17:43

2024-08-09T17:43

2024-08-09T17:43

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Беспилотник атаковал легковушку на участке автодороги Зиборовка — Муром в Шебекинском городском округе. Одна из пассажиров получила закрытую черепно-мозговую травму. У мужчины – баротравма и осколочные ранения лица и плеча. Медики скорой помощи оценили их состояние как средней степени тяжести.Кроме того, вражеский дрон атаковал Шебекино. В городе осколками посечены три автобуса, один легковой автомобиль, остекление и фасад нежилого здания, добавляет Вячеслав Гладков. В частном секторе после обстрела в четырех домах выбиты окна, в пятом — повреждены хозпостройка и забор.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.Накануне в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя. В четверг в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по ШебекиноВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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