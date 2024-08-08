https://crimea.ria.ru/20240808/ocherednoy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--raneny-dvoe-1139467541.html
Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое
Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое
Два мирных жителя ранены в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T20:57
2024-08-08T20:57
2024-08-08T20:57
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711875_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8a6a85d52ecf9759bc469278c3706252.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Над Белгородом и Белгородским районом были сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу.В Белгороде выбиты окна в 12 квартирах двух МКД и в 3 частных домах. Еще в одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа. Повреждены 10 автомобилей, 4 из которых в результате прямого попадания снаряда загорелись. Пожар оперативно потушен силами МЧС: на месте работали 9 огнеборцев и 2 единицы техники, рассказал губернатор.В Белгородском районе в селе Ближняя Игуменка различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и заборы. В поселке Северный осколками посечены два легковых автомобиля. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.Ранее в четверг один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще один ранен также в четверг в результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит украинский БПЛАВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711875_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fb57796cb1f12c5460ebf45fdb856cdb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое
Два человека ранены из-за очередного обстрела ВСУ Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Над Белгородом и Белгородским районом были сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу.
"По предварительной информации, ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгороде выбиты окна в 12 квартирах двух МКД и в 3 частных домах. Еще в одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа. Повреждены 10 автомобилей, 4 из которых в результате прямого попадания снаряда загорелись. Пожар оперативно потушен силами МЧС: на месте работали 9 огнеборцев и 2 единицы техники, рассказал губернатор.
В Белгородском районе в селе Ближняя Игуменка различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и заборы. В поселке Северный осколками посечены два легковых автомобиля. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.
Ранее в четверг один мирный житель погиб
в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области. Один мирный житель погиб
и еще один ранен также в четверг в результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры
в результате атаки дрона. Накануне
глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.
Читайте также на РИА Новости Крым: