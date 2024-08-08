https://crimea.ria.ru/20240808/ocherednoy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--raneny-dvoe-1139467541.html

Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое

Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое

Два мирных жителя ранены в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T20:57

2024-08-08T20:57

2024-08-08T20:57

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

новости

белгород

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Над Белгородом и Белгородским районом были сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу.В Белгороде выбиты окна в 12 квартирах двух МКД и в 3 частных домах. Еще в одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа. Повреждены 10 автомобилей, 4 из которых в результате прямого попадания снаряда загорелись. Пожар оперативно потушен силами МЧС: на месте работали 9 огнеборцев и 2 единицы техники, рассказал губернатор.В Белгородском районе в селе Ближняя Игуменка различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и заборы. В поселке Северный осколками посечены два легковых автомобиля. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.Ранее в четверг один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще один ранен также в четверг в результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит украинский БПЛАВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области