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Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое
Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое
Два мирных жителя ранены в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T20:57
2024-08-08T20:57
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Над Белгородом и Белгородским районом были сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу.В Белгороде выбиты окна в 12 квартирах двух МКД и в 3 частных домах. Еще в одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа. Повреждены 10 автомобилей, 4 из которых в результате прямого попадания снаряда загорелись. Пожар оперативно потушен силами МЧС: на месте работали 9 огнеборцев и 2 единицы техники, рассказал губернатор.В Белгородском районе в селе Ближняя Игуменка различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и заборы. В поселке Северный осколками посечены два легковых автомобиля. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.Ранее в четверг один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще один ранен также в четверг в результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит украинский БПЛАВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое

Два человека ранены из-за очередного обстрела ВСУ Белгородской области

20:57 08.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Над Белгородом и Белгородским районом были сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу.
"По предварительной информации, ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгороде выбиты окна в 12 квартирах двух МКД и в 3 частных домах. Еще в одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа. Повреждены 10 автомобилей, 4 из которых в результате прямого попадания снаряда загорелись. Пожар оперативно потушен силами МЧС: на месте работали 9 огнеборцев и 2 единицы техники, рассказал губернатор.
В Белгородском районе в селе Ближняя Игуменка различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и заборы. В поселке Северный осколками посечены два легковых автомобиля. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.
Ранее в четверг один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще один ранен также в четверг в результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Утром 8 августа Гладков рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки дрона. Накануне глава региона сообщал о нескольких атаках ВСУ, в результате которых были ранены шестеро мирных граждан.
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