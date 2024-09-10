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Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда
На подъезде к Крымском мосту продолжает расти очередь. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T12:16
2024-09-10T12:16
2024-09-10T12:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымском мосту продолжает расти очередь. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда
В очереди на Крымском мосту стоят 130 машин