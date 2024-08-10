https://crimea.ria.ru/20240810/dve-zhenschiny-raneny-iz-za-ataki-dronov-na-belgorodskuyu-oblast-1139506385.html

Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Трое мирных жителей ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T19:10

2024-08-10T19:10

2024-08-10T19:28

вячеслав гладков

белгородская область

новости

скорая помощь

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Поступила информация о еще двух атаках на автомобили, уточнил губернатор. В селе Коновалово Волоконовского района дрон атаковал машину, припаркованную возле домовладения. Транспортное средство получило повреждения, также осколками посечен рядом стоящий молоковоз. В поселке Политотдельский Белгородского района дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате атаки машина повреждена.Дважды подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков город Шебекино.После двух обстрелов в трех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Также различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и перебита газовая труба, перечислил Гладков.

https://crimea.ria.ru/20240810/vsu-nanesli-udary-po-chetyrem-naselennym-punktam-belgorodskoy-oblasti-1139502098.html

белгородская область

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2024

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вячеслав гладков, белгородская область, новости, скорая помощь, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу