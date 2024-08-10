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Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
Трое мирных жителей ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T19:10
2024-08-10T19:10
2024-08-10T19:28
вячеслав гладков
белгородская область
новости
скорая помощь
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Поступила информация о еще двух атаках на автомобили, уточнил губернатор. В селе Коновалово Волоконовского района дрон атаковал машину, припаркованную возле домовладения. Транспортное средство получило повреждения, также осколками посечен рядом стоящий молоковоз. В поселке Политотдельский Белгородского района дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате атаки машина повреждена.Дважды подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков город Шебекино.После двух обстрелов в трех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Также различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и перебита газовая труба, перечислил Гладков.
https://crimea.ria.ru/20240810/vsu-nanesli-udary-po-chetyrem-naselennym-punktam-belgorodskoy-oblasti-1139502098.html
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, скорая помощь, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ
19:10 10.08.2024 (обновлено: 19:28 10.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй - осколочные ранения спины. Бригады скорой, оперативно прибывшие на место, забрали обеих пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Поступила информация о еще двух атаках на автомобили, уточнил губернатор. В селе Коновалово Волоконовского района дрон атаковал машину, припаркованную возле домовладения. Транспортное средство получило повреждения, также осколками посечен рядом стоящий молоковоз. В поселке Политотдельский Белгородского района дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате атаки машина повреждена.
Дважды подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков город Шебекино.
"В результате последнего обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - рассказал губернатор.
После двух обстрелов в трех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Также различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и перебита газовая труба, перечислил Гладков.