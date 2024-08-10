Рейтинг@Mail.ru
Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240810/dve-zhenschiny-raneny-iz-za-ataki-dronov-na-belgorodskuyu-oblast-1139506385.html
Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
Трое мирных жителей ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T19:10
2024-08-10T19:28
вячеслав гладков
белгородская область
новости
скорая помощь
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139506469_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c857e9300b541ea58f74ad79cce92b26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Поступила информация о еще двух атаках на автомобили, уточнил губернатор. В селе Коновалово Волоконовского района дрон атаковал машину, припаркованную возле домовладения. Транспортное средство получило повреждения, также осколками посечен рядом стоящий молоковоз. В поселке Политотдельский Белгородского района дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате атаки машина повреждена.Дважды подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков город Шебекино.После двух обстрелов в трех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Также различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и перебита газовая труба, перечислил Гладков.
https://crimea.ria.ru/20240810/vsu-nanesli-udary-po-chetyrem-naselennym-punktam-belgorodskoy-oblasti-1139502098.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139506469_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_61395987ac913797ca639cafb1f3fe58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, новости, скорая помощь, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ

19:10 10.08.2024 (обновлено: 19:28 10.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМирные жители ранены в Белгородской области из-за атаки дронов
Мирные жители ранены в Белгородской области из-за атаки дронов
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй - осколочные ранения спины. Бригады скорой, оперативно прибывшие на место, забрали обеих пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Поступила информация о еще двух атаках на автомобили, уточнил губернатор. В селе Коновалово Волоконовского района дрон атаковал машину, припаркованную возле домовладения. Транспортное средство получило повреждения, также осколками посечен рядом стоящий молоковоз. В поселке Политотдельский Белгородского района дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате атаки машина повреждена.
Дважды подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков город Шебекино.

"В результате последнего обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - рассказал губернатор.

После двух обстрелов в трех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Также различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и перебита газовая труба, перечислил Гладков.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
13:30
ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области
Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиСкорая помощьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20В Симферопольском районе Крыма поврежден подземный газопровод
20:02В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
19:39Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками
19:10Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
18:31Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели
17:43Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря
17:02Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны
16:34Лукашенко лично отправится на границу с Украиной
16:03Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам
15:10Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе
14:43Горит западное вооружение и техника: ВСУ потеряли еще более 1800 боевиков
14:34Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
14:11Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
14:02Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
13:47Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"
13:30ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области
12:42Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей
12:01Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны
11:54Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью
11:33Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под Суджей
Лента новостейМолния