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Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками
Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками
Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии была вызвана в белорусский МИД, где ей был заявлен протест из-за нарушения 9 августа границы РБ группой... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T19:39
2024-08-10T19:42
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граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии была вызвана в белорусский МИД, где ей был заявлен протест из-за нарушения 9 августа границы РБ группой украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.
https://crimea.ria.ru/20240810/lukashenko-lichno-otpravitsya-na-granitsu-s-ukrainoy-1139504149.html
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новости, белоруссия, беларусь, граница, беспилотник (бпла, дрон), мид белоруссии, украина
Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками

Белоруссия заявила протест временной поверенной в делах Украины из-за инцидента с дронами

19:39 10.08.2024 (обновлено: 19:42 10.08.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии была вызвана в белорусский МИД, где ей был заявлен протест из-за нарушения 9 августа границы РБ группой украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в вязи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины", - сказано в сообщении.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.
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НовостиБелоруссияБеларусьГраницаБеспилотник (БПЛА, дрон)МИД БелоруссииУкраина
 
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