https://crimea.ria.ru/20240810/belorussiya-zayavila-protest-ukraine-posle-intsidenta-s-bespilotnikami-1139506710.html

Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками

Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками

Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии была вызвана в белорусский МИД, где ей был заявлен протест из-за нарушения 9 августа границы РБ группой... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T19:39

2024-08-10T19:39

2024-08-10T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии была вызвана в белорусский МИД, где ей был заявлен протест из-за нарушения 9 августа границы РБ группой украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

https://crimea.ria.ru/20240810/lukashenko-lichno-otpravitsya-na-granitsu-s-ukrainoy-1139504149.html

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новости, белоруссия, беларусь, граница, беспилотник (бпла, дрон), мид белоруссии, украина