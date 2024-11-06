Рейтинг@Mail.ru
Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241106/lavrov-poblagodaril-strany-globalnogo-yuga-i-vostoka-za-pozitsiyu-po-krymu-1141657334.html
Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму
Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму
Россия высоко ценит то, что страны глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией и продолжают тесно взаимодействовать с... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T16:29
2024-11-06T16:29
сергей лавров
крым
россия
коллективный запад
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
ялтинский международный форум
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141657213_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_738ad409e6d43a2cea74bd3101996a44.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Россия высоко ценит то, что страны глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией и продолжают тесно взаимодействовать с Москвой вопреки давлению Запада. Об этом говорится в приветственной речи главы МИД России Сергея Лаврова к участникам Ялтинского международного форума (ЯМФ).Лавров подчеркнул, что Россия находится в авангарде международных усилий по формированию более устойчивого и многополярного миропорядка, который должен опираться на принципы Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи."С удовлетворением констатирую, что такое видение будущей глобальной архитектуры разделяют наши многочисленные единомышленники из стран мирового большинства", - добавил министр.6-7 ноября в Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование10 лет Крымской весне: как это былоСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
крым
россия
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141657213_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_69c0be2c057a2cab709923907965b16e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, крым, россия, коллективный запад, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, ялтинский международный форум, москва
Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму

Россия высоко ценит позицию стран глобального Востока и Юга по Крыму – Лавров

16:29 06.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Россия высоко ценит то, что страны глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией и продолжают тесно взаимодействовать с Москвой вопреки давлению Запада. Об этом говорится в приветственной речи главы МИД России Сергея Лаврова к участникам Ялтинского международного форума (ЯМФ).
"Мы высоко ценим то, что государства глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией, которое произошло в полном соответствии с нормами международного права, и сегодня, несмотря на давление коллективного Запада, продолжают тесно взаимодействовать с Россией", - приводит РИА Новости слова главы внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что Россия находится в авангарде международных усилий по формированию более устойчивого и многополярного миропорядка, который должен опираться на принципы Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи.
"С удовлетворением констатирую, что такое видение будущей глобальной архитектуры разделяют наши многочисленные единомышленники из стран мирового большинства", - добавил министр.
6-7 ноября в Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.
Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.
16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование
10 лет Крымской весне: как это было
Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
 
Сергей ЛавровКрымРоссияКоллективный ЗападПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиЯлтинский международный форумМосква
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:26Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов
17:12В Севастополе остановили морской транспорт
16:57Убьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы
16:39Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
16:29Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму
16:20В Крыму выбрали председателя Счетной палаты
16:07Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света
15:58Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
15:46Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США
15:33В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое
15:22Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
15:11В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024
14:53Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"
14:41В Курской области за сутки уничтожены еще 250 украинских боевиков
14:27Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой
14:14Инфляция в России - прогноз на конец года
13:47Частично обесточен Бахчисарай и два поселка в Красногвардейском районе
13:28Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский канал
13:12Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине
12:55ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
Лента новостейМолния