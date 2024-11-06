https://crimea.ria.ru/20241106/lavrov-poblagodaril-strany-globalnogo-yuga-i-vostoka-za-pozitsiyu-po-krymu-1141657334.html

Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму

Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму

Россия высоко ценит то, что страны глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией и продолжают тесно взаимодействовать с... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T16:29

2024-11-06T16:29

2024-11-06T16:29

сергей лавров

крым

россия

коллективный запад

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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ялтинский международный форум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Россия высоко ценит то, что страны глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией и продолжают тесно взаимодействовать с Москвой вопреки давлению Запада. Об этом говорится в приветственной речи главы МИД России Сергея Лаврова к участникам Ялтинского международного форума (ЯМФ).Лавров подчеркнул, что Россия находится в авангарде международных усилий по формированию более устойчивого и многополярного миропорядка, который должен опираться на принципы Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи."С удовлетворением констатирую, что такое видение будущей глобальной архитектуры разделяют наши многочисленные единомышленники из стран мирового большинства", - добавил министр.6-7 ноября в Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование10 лет Крымской весне: как это былоСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, крым, россия, коллективный запад, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, ялтинский международный форум, москва