https://crimea.ria.ru/20241106/lavrov-poblagodaril-strany-globalnogo-yuga-i-vostoka-za-pozitsiyu-po-krymu-1141657334.html
Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму
Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму
Россия высоко ценит то, что страны глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией и продолжают тесно взаимодействовать с... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T16:29
2024-11-06T16:29
2024-11-06T16:29
сергей лавров
крым
россия
коллективный запад
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
ялтинский международный форум
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141657213_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_738ad409e6d43a2cea74bd3101996a44.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Россия высоко ценит то, что страны глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией и продолжают тесно взаимодействовать с Москвой вопреки давлению Запада. Об этом говорится в приветственной речи главы МИД России Сергея Лаврова к участникам Ялтинского международного форума (ЯМФ).Лавров подчеркнул, что Россия находится в авангарде международных усилий по формированию более устойчивого и многополярного миропорядка, который должен опираться на принципы Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи."С удовлетворением констатирую, что такое видение будущей глобальной архитектуры разделяют наши многочисленные единомышленники из стран мирового большинства", - добавил министр.6-7 ноября в Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование10 лет Крымской весне: как это былоСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
крым
россия
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141657213_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_69c0be2c057a2cab709923907965b16e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, крым, россия, коллективный запад, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, ялтинский международный форум, москва
Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму
Россия высоко ценит позицию стран глобального Востока и Юга по Крыму – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Россия высоко ценит то, что страны глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией и продолжают тесно взаимодействовать с Москвой вопреки давлению Запада. Об этом говорится в приветственной речи главы МИД России Сергея Лаврова к участникам Ялтинского международного форума (ЯМФ).
"Мы высоко ценим то, что государства глобального Юга и Востока с пониманием отнеслись к воссоединению Крыма с Россией, которое произошло в полном соответствии с нормами международного права, и сегодня, несмотря на давление коллективного Запада, продолжают тесно взаимодействовать с Россией", - приводит РИА Новости слова главы внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что Россия находится в авангарде международных усилий по формированию более устойчивого и многополярного миропорядка, который должен опираться на принципы Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи.
"С удовлетворением констатирую, что такое видение будущей глобальной архитектуры разделяют наши многочисленные единомышленники из стран мирового большинства", - добавил министр.
6-7 ноября в Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.
Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.
16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: