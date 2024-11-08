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Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали
Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали
В Крыму завершаются ремонтные работы на участке дороги от Алушты до Феодосии, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T11:30
2024-11-08T11:30
2024-11-08T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму завершаются ремонтные работы на участке дороги от Алушты до Феодосии, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.По данным Автодора, протяженность ремонтируемого участка дороги Алушта – Судак – Феодосия составляет 0,5 км.По окончании ремонтно−восстановительных работ будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, добавили в пресс-службе учреждения.Ремонт выполнялся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".В ближайшие три года на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму планируется направить 132 миллиарда рублей, сообщила ранее министр финансов РК Ирина Кивико. Объем дорожного фонда на следующий год составит 41,5 млрд, в 2026 и 2027 – 53,5 млрд и 37 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский каналХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали
В Крыму отремонтировали дорогу регионального значения Алушта – Судак – Феодосия