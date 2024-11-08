Рейтинг@Mail.ru
Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241108/dorogu-regionalnogo-znacheniya-mezhdu-alushtoy-i-feodosiey-otremontirovali-1141707047.html
Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали
Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали
В Крыму завершаются ремонтные работы на участке дороги от Алушты до Феодосии, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T11:30
2024-11-08T11:30
новости
новости крыма
крым
дороги крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крымавтодор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138929360_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_b28435612075420b419e56183cc1ef26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму завершаются ремонтные работы на участке дороги от Алушты до Феодосии, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.По данным Автодора, протяженность ремонтируемого участка дороги Алушта – Судак – Феодосия составляет 0,5 км.По окончании ремонтно−восстановительных работ будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, добавили в пресс-службе учреждения.Ремонт выполнялся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".В ближайшие три года на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму планируется направить 132 миллиарда рублей, сообщила ранее министр финансов РК Ирина Кивико. Объем дорожного фонда на следующий год составит 41,5 млрд, в 2026 и 2027 – 53,5 млрд и 37 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский каналХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138929360_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_cfa6194517dbb723e878f566d4b4dde7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крымавтодор
Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали

В Крыму отремонтировали дорогу регионального значения Алушта – Судак – Феодосия

11:30 08.11.2024
 
© Минтранс КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму завершаются ремонтные работы на участке дороги от Алушты до Феодосии, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
По данным Автодора, протяженность ремонтируемого участка дороги Алушта – Судак – Феодосия составляет 0,5 км.
"В данный момент дорожники полностью завершили комплекс ремонтно−восстановительных работ. Завершены работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя и верхнего строя асфальтобетонного покрытия, установке бордюров и тротуаров", - говорится в сообщении.
По окончании ремонтно−восстановительных работ будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, добавили в пресс-службе учреждения.
Ремонт выполнялся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В ближайшие три года на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму планируется направить 132 миллиарда рублей, сообщила ранее министр финансов РК Ирина Кивико. Объем дорожного фонда на следующий год составит 41,5 млрд, в 2026 и 2027 – 53,5 млрд и 37 млрд рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский канал
Хорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы
В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
 
НовостиНовости КрымаКрымДороги КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогКрымавтодор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Не сошлись в политических взглядах: крымчанин сжег тело соседа в лесу
12:01Севастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков
11:45В Крыму в этом году простроили более 1 млн "квадратов" жилья
11:38В Крыму нарушать закон стали реже - прокуратура
11:32Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – шестьдесят четыре
11:30Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали
11:07Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотика
10:44Фонтаны в Ялте готовят к зиме: сколько закроют и что будет работать
10:27Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
10:18В Севастополе ремонтируют Приморский бульвар - что уже сделано
10:12В Севастополе будут слышны взрывы – что происходит
10:07Как выгодно уйти в отпуск в 2025 году
09:54Магнитные бури: когда ждать следующего удара
09:42Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе
09:16Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
09:09За что в Крыму любят троллейбусы - отпрос
08:41Крымчанину грозит пожизненное за шпионаж в пользу Украины
08:36В ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа
08:14384 взрыва в Запорожье: на Украине заявили о повреждении инфраструктуры
07:51"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
Лента новостейМолния