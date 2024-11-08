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В Мариуполе нашли схрон украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой

В Мариуполе нашли схрон украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Мариуполе нашли схрон украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой

Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе крупный тайник украинских диверсантов, в котором хранились оружие, боеприпасы и мины. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T07:10

2024-11-08T07:10

2024-11-08T08:33

мариуполь

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе крупный тайник украинских диверсантов, в котором хранились оружие, боеприпасы и мины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Донецкой Народной Республике."В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для последующего совершения диверсионно-террористических актов на территории республики", - говорится в сообщении.Изъято 28 осколочных гранатометных выстрелов, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.Боеприпасы и взрывные устройства уничтожены на специализированном полигоне взрывотехниками международного противоминного центра Вооруженных сил России.ФСБ устанавливает причастных к заготовке тайника.Как сообщалось ранее, российские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность 59 подпольных оружейных мастерских в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 330 единиц оружия, включая пулеметы и автоматы, и 290 килограммов взрывчатки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчаткиВ ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасамиПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием

мариуполь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, всу (вооруженные силы украины), новости