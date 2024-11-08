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В Мариуполе нашли схрон украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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В Мариуполе нашли схрон украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой
В Мариуполе нашли схрон украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В Мариуполе нашли схрон украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой
Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе крупный тайник украинских диверсантов, в котором хранились оружие, боеприпасы и мины. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T07:10
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мариуполь
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе крупный тайник украинских диверсантов, в котором хранились оружие, боеприпасы и мины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Донецкой Народной Республике."В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для последующего совершения диверсионно-террористических актов на территории республики", - говорится в сообщении.Изъято 28 осколочных гранатометных выстрелов, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.Боеприпасы и взрывные устройства уничтожены на специализированном полигоне взрывотехниками международного противоминного центра Вооруженных сил России.ФСБ устанавливает причастных к заготовке тайника.Как сообщалось ранее, российские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность 59 подпольных оружейных мастерских в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 330 единиц оружия, включая пулеметы и автоматы, и 290 килограммов взрывчатки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчаткиВ ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасамиПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
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РИА Новости Крым
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мариуполь, всу (вооруженные силы украины), новости
В Мариуполе нашли схрон украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой

ФСБ обнаружила в Мариуполе тайник с оружием и взрывчаткой для украинских диверсантов

07:10 08.11.2024 (обновлено: 08:33 08.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе крупный тайник украинских диверсантов, в котором хранились оружие, боеприпасы и мины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для последующего совершения диверсионно-террористических актов на территории республики", - говорится в сообщении.
Изъято 28 осколочных гранатометных выстрелов, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.
Боеприпасы и взрывные устройства уничтожены на специализированном полигоне взрывотехниками международного противоминного центра Вооруженных сил России.
ФСБ устанавливает причастных к заготовке тайника.
Как сообщалось ранее, российские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность 59 подпольных оружейных мастерских в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 330 единиц оружия, включая пулеметы и автоматы, и 290 килограммов взрывчатки.
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МариупольВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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