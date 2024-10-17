https://crimea.ria.ru/20241017/u-storozha-fermerskogo-khozyaystva-nashli-skhron-vzryvchatki-1141141684.html
У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки
У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки - РИА Новости Крым, 17.10.2024
У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки
Тайник со взрывными устройствами нашли полицейские у жителя Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T09:07
2024-10-17T09:07
2024-10-17T09:07
херсонская область
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
каховка
оружие
взрывчатка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Тайник со взрывными устройствами нашли полицейские у жителя Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.По данным пресс-службы, сотрудники полиции проверили территорию фермерского хозяйства, где подозреваемый работает сторожем, по отработке соответствующей оперативной информацииСам мужчина утверждает, что опасные предметы нашел в 2023 году на окраине Каховки и с тех пор хранил в тайнике. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на КубаниВ ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасамиПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
херсонская область
каховка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, каховка, оружие, взрывчатка
У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки
Схрон взрывчатки нашли у сторожа фермерского хозяйства в Херсонской области