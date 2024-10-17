https://crimea.ria.ru/20241017/u-storozha-fermerskogo-khozyaystva-nashli-skhron-vzryvchatki-1141141684.html

У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки

У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки - РИА Новости Крым, 17.10.2024

У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки

Тайник со взрывными устройствами нашли полицейские у жителя Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T09:07

2024-10-17T09:07

2024-10-17T09:07

херсонская область

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

каховка

оружие

взрывчатка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Тайник со взрывными устройствами нашли полицейские у жителя Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.По данным пресс-службы, сотрудники полиции проверили территорию фермерского хозяйства, где подозреваемый работает сторожем, по отработке соответствующей оперативной информацииСам мужчина утверждает, что опасные предметы нашел в 2023 году на окраине Каховки и с тех пор хранил в тайнике. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на КубаниВ ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасамиПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием

херсонская область

каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, каховка, оружие, взрывчатка