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У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки
У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки - РИА Новости Крым, 17.10.2024
У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки
Тайник со взрывными устройствами нашли полицейские у жителя Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T09:07
2024-10-17T09:07
херсонская область
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
каховка
оружие
взрывчатка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Тайник со взрывными устройствами нашли полицейские у жителя Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.По данным пресс-службы, сотрудники полиции проверили территорию фермерского хозяйства, где подозреваемый работает сторожем, по отработке соответствующей оперативной информацииСам мужчина утверждает, что опасные предметы нашел в 2023 году на окраине Каховки и с тех пор хранил в тайнике. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на КубаниВ ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасамиПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, каховка, оружие, взрывчатка
У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки

Схрон взрывчатки нашли у сторожа фермерского хозяйства в Херсонской области

09:07 17.10.2024
 
© МВД МедиаСхрон взрывчатки нашли у сторожа фермерского хозяйства в Херсонской области
Схрон взрывчатки нашли у сторожа фермерского хозяйства в Херсонской области
© МВД Медиа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Тайник со взрывными устройствами нашли полицейские у жителя Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
По данным пресс-службы, сотрудники полиции проверили территорию фермерского хозяйства, где подозреваемый работает сторожем, по отработке соответствующей оперативной информации

"В результате полицейские нашли в тайнике 13 предметов, схожих с взрывателями к артиллерийским минам калибра 120 мм, а также гранату РГД-5. Экспертиза показала, что изъятые предметы являются промышленно изготовленными взрывными устройствами и пригодны для производства взрыва", – сказано в сообщении.

Сам мужчина утверждает, что опасные предметы нашел в 2023 году на окраине Каховки и с тех пор хранил в тайнике. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Херсонская областьНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияКаховкаОружиеВзрывчатка
 
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