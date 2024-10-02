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Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани
Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани
Оружие и более 10 000 боеприпасов изъяли оперативники у двух мужчин на Кубани. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T18:31
2024-10-02T18:31
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Оружие и более 10 000 боеприпасов изъяли оперативники у двух мужчин на Кубани. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.Кроме того, у сообщников нашли шкуры Амурского тигра, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. В задержании мужчин участвовали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю."При обыске в домах обвиняемых оперативники обнаружили целый арсенал: 10 000 боеприпасов, более 10 единиц стрелкового оружия. Пять пистолетов, гранаты, приборы для бесшумной стрельбы, взрывчатые вещества, шесть единиц гладкоствольных оружия, автоматическое стрелковое оружие, автомат Калашникова, пистолет-пулемет "Кедр"", - уточняют в полиции.Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "незаконная охота". Дело направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патроновВ ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасамиГранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, происшествия, оружие, новости, мвд по краснодарскому краю
Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани

Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани

18:31 02.10.2024
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюОружие, пистолеты и более 10 000 боеприпасов изъяли оперативники
Оружие, пистолеты и более 10 000 боеприпасов изъяли оперативники
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Оружие и более 10 000 боеприпасов изъяли оперативники у двух мужчин на Кубани. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

"65-летний приезжий из Приморского края в сговоре с жителем Славянского района, организовал в нескольких регионов России незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчину и его сообщника задержали с поличным при сбыте 2500 патронов различного калибра, а также пистолета", - говорится в сообщении.

Кроме того, у сообщников нашли шкуры Амурского тигра, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. В задержании мужчин участвовали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
"При обыске в домах обвиняемых оперативники обнаружили целый арсенал: 10 000 боеприпасов, более 10 единиц стрелкового оружия. Пять пистолетов, гранаты, приборы для бесшумной стрельбы, взрывчатые вещества, шесть единиц гладкоствольных оружия, автоматическое стрелковое оружие, автомат Калашникова, пистолет-пулемет "Кедр"", - уточняют в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "незаконная охота". Дело направлено в суд.
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КубаньКраснодарский крайПроисшествияОружиеНовостиМВД по Краснодарскому краю
 
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