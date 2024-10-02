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Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани

Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани

Оружие и более 10 000 боеприпасов изъяли оперативники у двух мужчин на Кубани. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T18:31

2024-10-02T18:31

2024-10-02T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Оружие и более 10 000 боеприпасов изъяли оперативники у двух мужчин на Кубани. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.Кроме того, у сообщников нашли шкуры Амурского тигра, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. В задержании мужчин участвовали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю."При обыске в домах обвиняемых оперативники обнаружили целый арсенал: 10 000 боеприпасов, более 10 единиц стрелкового оружия. Пять пистолетов, гранаты, приборы для бесшумной стрельбы, взрывчатые вещества, шесть единиц гладкоствольных оружия, автоматическое стрелковое оружие, автомат Калашникова, пистолет-пулемет "Кедр"", - уточняют в полиции.Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "незаконная охота". Дело направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патроновВ ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасамиГранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, оружие, новости, мвд по краснодарскому краю