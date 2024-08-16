https://crimea.ria.ru/20240816/v-lnr-obnaruzhili-krupnyy-skhron-s-kassetnymi-boepripasami--1139641866.html

В ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасами

В ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасами

В Луганской Народной Республике обнаружен крупный схрон с боеприпасами и взрывными устройствами. Об этом сообщаетTelegram-канал Росгвардии. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T10:15

2024-08-16T10:15

2024-08-16T10:15

россия

луганская народная республика (лнр)

новости

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

министерство обороны рф

кассетные боеприпасы

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124500494_3:0:1239:695_1920x0_80_0_0_a84bdbf8d4e5867d993b7f07fa116d16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике обнаружен крупный схрон с боеприпасами и взрывными устройствами. Об этом сообщаетTelegram-канал Росгвардии.После обследования специалистами Росгвардии, Минобороны и МВД обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на месте с помощью накладного заряда. Операция прошла с соблюдением всех мер безопасности, подчеркнули в ведомстве.В конце июня крупный схрон с оружием и боеприпасами был обнаружен в Черниговском районе Запорожской области. Из тайника стражи правопорядка изъяли осколочную мину, гранаты с запалами и более двух тысяч патронов различного калибра.5 июня в Артемовском районе Донецкой Народной Республики был обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку УкраиныПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружиемФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе

россия

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луганская народная республика (лнр), новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), министерство обороны рф, кассетные боеприпасы, всу (вооруженные силы украины)