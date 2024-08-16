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В ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасами
В ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасами
В Луганской Народной Республике обнаружен крупный схрон с боеприпасами и взрывными устройствами. Об этом сообщаетTelegram-канал Росгвардии. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T10:15
2024-08-16T10:15
2024-08-16T10:15
россия
луганская народная республика (лнр)
новости
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
министерство обороны рф
кассетные боеприпасы
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике обнаружен крупный схрон с боеприпасами и взрывными устройствами. Об этом сообщаетTelegram-канал Росгвардии.После обследования специалистами Росгвардии, Минобороны и МВД обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на месте с помощью накладного заряда. Операция прошла с соблюдением всех мер безопасности, подчеркнули в ведомстве.В конце июня крупный схрон с оружием и боеприпасами был обнаружен в Черниговском районе Запорожской области. Из тайника стражи правопорядка изъяли осколочную мину, гранаты с запалами и более двух тысяч патронов различного калибра.5 июня в Артемовском районе Донецкой Народной Республики был обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку УкраиныПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружиемФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика (лнр), новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), министерство обороны рф, кассетные боеприпасы, всу (вооруженные силы украины)
В ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасами
Росгвардия обнаружила в ЛНР подпольный склад с кассетными боеприпасами и взрывчаткой