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В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
Сумку с огнестрельным оружием нашли на территории одного из предприятий Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T12:51
2024-05-24T12:51
2024-05-24T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Сумку с огнестрельным оружием нашли на территории одного из предприятий Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Уточняется, что о находке в отдел полиции № 1 "Железнодорожный" заявил руководитель службы безопасности предприятия.Проведенная экспертиза показала, что три изъятые единицы оружия и патроны являются пригодными для производства выстрелов, остальные шесть – являются составной частью.В результате оперативных мероприятий полицейские установили причастность к преступной деятельности одного из работников предприятия – 52-летнего местного жителя. Подозреваемый пояснил, что изъятое оружие и патроны приобрел с целью самообороны в период с 2010 по 2014 года.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Керчи, которых хранил дома раритетное оружие и боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополецКрымчанин получил три года колонии за хранение патроновТротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
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полиция, крым, происшествия, новости крыма, мвд по республике крым, оружие, симферополь
В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
Сумку с оружием и боеприпасами нашли в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Сумку с огнестрельным оружием нашли на территории одного из предприятий Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Уточняется, что о находке в отдел полиции № 1 "Железнодорожный" заявил руководитель службы безопасности предприятия.
"В ходе осмотра в подсобном помещении компании полицейские обнаружили и изъяли 9 единиц оружия и более 350 боеприпасов к ним различного калибра", – сообщили в ведомстве.
Проведенная экспертиза показала, что три изъятые единицы оружия и патроны являются пригодными для производства выстрелов, остальные шесть – являются составной частью.
В результате оперативных мероприятий полицейские установили причастность к преступной деятельности одного из работников предприятия – 52-летнего местного жителя. Подозреваемый пояснил, что изъятое оружие и патроны приобрел с целью самообороны в период с 2010 по 2014 года.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Керчи, которых хранил дома раритетное оружие
и боеприпасы.
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