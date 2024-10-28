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ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки
ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки - РИА Новости Крым, 28.10.2024
ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки
Российские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 330 единиц оружия и... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T10:21
2024-10-28T10:21
2024-10-28T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Российские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 330 единиц оружия и 290 килограммов взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Из незаконного оборота изъяты 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы.Кроме того, силовики нашли у подпольных оружейников более 290 килограммов взрывчатки (порох и тротил), 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов различных калибров.Прекращена работа 59 подпольных мастерских, занимающихся модернизацией оружия и производством боеприпасов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчаткиВ ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасамиПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, россия, закон и право, общество, новости
ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки
ФСБ изъяла 333 единицы оружия у подпольных оружейников в Севастополе и других регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Российские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 330 единиц оружия и 290 килограммов взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Из незаконного оборота изъяты 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы.
Кроме того, силовики нашли у подпольных оружейников более 290 килограммов взрывчатки (порох и тротил), 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов различных калибров.
Прекращена работа 59 подпольных мастерских, занимающихся модернизацией оружия и производством боеприпасов.
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