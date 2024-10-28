Рейтинг@Mail.ru
ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241028/fsb-izyala-u-podpolnykh-oruzheynikov-minomety-i-290-kg-vzryvchatki-1141395380.html
ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки
ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки - РИА Новости Крым, 28.10.2024
ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки
Российские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 330 единиц оружия и... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T10:21
2024-10-28T10:21
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
оружие
россия
закон и право
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Российские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 330 единиц оружия и 290 килограммов взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Из незаконного оборота изъяты 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы.Кроме того, силовики нашли у подпольных оружейников более 290 килограммов взрывчатки (порох и тротил), 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов различных калибров.Прекращена работа 59 подпольных мастерских, занимающихся модернизацией оружия и производством боеприпасов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчаткиВ ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасамиПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, россия, закон и право, общество, новости
ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки

ФСБ изъяла 333 единицы оружия у подпольных оружейников в Севастополе и других регионах

10:21 28.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Российские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 330 единиц оружия и 290 килограммов взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Из незаконного оборота изъяты 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы.
Кроме того, силовики нашли у подпольных оружейников более 290 килограммов взрывчатки (порох и тротил), 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов различных калибров.
Прекращена работа 59 подпольных мастерских, занимающихся модернизацией оружия и производством боеприпасов.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки
В ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасами
Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ОружиеРоссияЗакон и правоОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Российские военные взяли под контроль Цукуркино в ДНР
11:46Транспортная развязка "Огурец" в Севастополе построена на треть
11:31В Крыму возбудили уголовное дело после гибели троих подростков в ДТП
11:09Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет
11:00Инклюзивный парк открылся в крымском Саки
10:34Три десятка улиц в Бахчисарае останутся без света в понедельник
10:21ФСБ изъяла у подпольных оружейников минометы и 290 кг взрывчатки
10:15В пяти районах Крыма не будет воды из-за аварий на сетях
10:04Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку
10:00Новую очередь микрорайона "Прогресс" начали строить в Симферополе
09:55Путин продлил срок полномочий Бастрыкина
09:49На Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – Константинов
09:39Каким будет ноябрь в Крыму
09:36Вклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банк
09:32Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников
09:16В Крыму растет пять смертельно опасных грибов: как распознать
08:42Киев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов
08:29Трое подростков погибли в ДТП в Крыму
08:15Магнитная буря обрушилась на Землю
07:53Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму
Лента новостейМолния