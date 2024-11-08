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Фонтаны в Ялте готовят к зиме: сколько закроют и что будет работать - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Фонтаны в Ялте готовят к зиме: сколько закроют и что будет работать
Фонтаны в Ялте готовят к зиме: сколько закроют и что будет работать - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Фонтаны в Ялте готовят к зиме: сколько закроют и что будет работать
В Ялте приступили к консервации фонтанов к зиме. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T10:44
2024-11-08T10:44
новости
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ялта
городская среда
зима
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте приступили к консервации фонтанов к зиме. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.По ее информации, специалисты "Зеленстроя" приступили к консервации фонтанов: сбрасывают воду, снимают форсунки и насосное оборудование, устанавливают заглушки. А также чистят чаши от известкового налета.Несмотря на приближение зимы, в прежнем режиме работает бювет питьевой воды на улице Чехова, его могут отключить только в случае заморозков, и то ненадолго, отметила Павленко.Ранее о консервации фонтанов в Симферополе сообщал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Муниципального бюджетного учреждения РК "Парки столицы" Владимир Марченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре СимферополяКак идет ремонт культурного центра в ЯлтеКоличество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связано
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РИА Новости Крым
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новости, янина павленко, ялта, городская среда, зима, крым, новости крыма
Фонтаны в Ялте готовят к зиме: сколько закроют и что будет работать

В Ялте приступили к консервации фонтанов к зиме

10:44 08.11.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоФонтаны Ялты
Фонтаны Ялты
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте приступили к консервации фонтанов к зиме. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
По ее информации, специалисты "Зеленстроя" приступили к консервации фонтанов: сбрасывают воду, снимают форсунки и насосное оборудование, устанавливают заглушки. А также чистят чаши от известкового налета.
"Уже на отдыхе объекты в Приморском парке и на Пушкинском бульваре, а также круглый фонтан на Набережной. Всего у нас их 10. Вновь радовать они нас начнут весной, при наступлении стабильного тепла", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Несмотря на приближение зимы, в прежнем режиме работает бювет питьевой воды на улице Чехова, его могут отключить только в случае заморозков, и то ненадолго, отметила Павленко.
Ранее о консервации фонтанов в Симферополе сообщал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Муниципального бюджетного учреждения РК "Парки столицы" Владимир Марченко.
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