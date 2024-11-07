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Байден пообещал мирно передать власть Трампу 20 января
Байден пообещал мирно передать власть Трампу 20 января - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Байден пообещал мирно передать власть Трампу 20 января
Президент США Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия победившему на выборах Дональду Трампу. Об этом он заявил в обращении к нации в Белом доме. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T19:47
2024-11-07T19:47
2024-11-07T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия победившему на выборах Дональду Трампу. Об этом он заявил в обращении к нации в Белом доме.Байден заявил, что принимает сделанный избирателями США выбор 5 ноября, и отметил, что не сомневается в честности и прозрачности американской избирательной системы.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире, дональд трамп, выборы, выборы президента сша
Байден пообещал мирно передать власть Трампу 20 января
Байден поручил своей администрации работать над мирной передачей власти Трампу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия победившему на выборах Дональду Трампу. Об этом он заявил в обращении к нации в Белом доме.
"Я заверил его (Трампа - ред.), что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей (власти - ред.). Американский народ этого заслуживает", - приводит его слова РИА Новости.
Байден заявил, что принимает сделанный избирателями США выбор 5 ноября, и отметил, что не сомневается в честности и прозрачности американской избирательной системы.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.
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