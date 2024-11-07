https://crimea.ria.ru/20241107/bayden-poobeschal-mirno-peredat-vlast-trampu-20-yanvarya-1141689787.html

Байден пообещал мирно передать власть Трампу 20 января

Байден пообещал мирно передать власть Трампу 20 января - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Байден пообещал мирно передать власть Трампу 20 января

Президент США Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия победившему на выборах Дональду Трампу. Об этом он заявил в обращении к нации в Белом доме. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T19:47

2024-11-07T19:47

2024-11-07T19:47

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джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

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дональд трамп

выборы

выборы президента сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия победившему на выборах Дональду Трампу. Об этом он заявил в обращении к нации в Белом доме.Байден заявил, что принимает сделанный избирателями США выбор 5 ноября, и отметил, что не сомневается в честности и прозрачности американской избирательной системы.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире, дональд трамп, выборы, выборы президента сша