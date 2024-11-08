https://crimea.ria.ru/20241108/v-krymu-narushat-zakon-stali-rezhe---prokuratura-1141707264.html

В Крыму нарушать закон стали реже - прокуратура

В Крыму нарушать закон стали реже - прокуратура - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Крыму нарушать закон стали реже - прокуратура

За 10 месяцев текущего года крымские правоохранители зарегистрировали 19,5 тысяч преступлений. Об этом сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T11:38

2024-11-08T11:38

2024-11-08T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. За 10 месяцев текущего года крымские правоохранители зарегистрировали 19,5 тысяч преступлений. Об этом сообщает прокуратура региона.При этом в целом раскрываемость в регионе составляет 63,5 процента.Кроме того, на 8,5 процентов снизилось число преступлений, совершенных детьми и подростками, и больше чем на 10 процентов стало меньше преступлений, на которые пошли граждане, ранее уже имевшие проблемы с законом.Согласно статистике, меньше совершено убийств (-6,8 %), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-11,4 %), а также изнасилований (-38,6 %)."Органами правоохраны выявлено 1965 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1242 факта их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 72,2 %, сбыта – 52,9 %", - уточнили в пресс-службе ведомства.Коме того, уменьшилось число зарегистрированных краж (-16 %), грабежей (-17,4 %), разбоев (-25 %) и угонов машин (-21,4 %).Преступлений против собственности зафиксировано больше 9 тысяч, больше 57 процентов – раскрыто.Нарушать правила дорожного движения в Крыму также стали реже: в прошлом году за указанный период было зафиксировано 225 нарушений, а в этом – 202.При этом ранее пресс-служба СК по итогам оперативного совещания под руководством главы российского следствия Александра Бастрыкина сообщала, что в целом по России выросло число особо тяжких преступлений.Количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году, сообщала ранее пресс-служба Следственного Комитета России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступностьЗащита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома КрымаГосдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, статистика, новости, общество