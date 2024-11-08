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Восстановление берегозащиты в Крыму обойдется в 34 млрд рублей

Восстановление берегозащиты в Крыму обойдется в 34 млрд рублей - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Восстановление берегозащиты в Крыму обойдется в 34 млрд рублей

Расходы на реализацию комплексной программы восстановления 35 берегозащитных сооружений в Крыму до 2030 года составят порядка 34 миллиардов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T12:55

2024-11-08T12:55

2024-11-08T12:55

сергей аксенов

берегоукрепительные сооружения

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Расходы на реализацию комплексной программы восстановления 35 берегозащитных сооружений в Крыму до 2030 года составят порядка 34 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.По словам руководителя региона, продолжается подготовка комплексной программы восстановления берегозащитных сооружений до 2030 года. В нее включены работы на 35 берегоукрепительных сооружениях: 16 объектов реконструируют, на 19 будет сделан капитальный ремонт.Он также отметил, что после восстановления сооружений, подлежащих капремонту, площадь пляжных зон увеличится в среднем на 68%, реконструкция позволит расширить пляжи на 83%.Также в Крыму продолжается ремонт 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате прошлогоднего ноябрьского шторма. Ряд первоочередных работ планируется завершить до конца текущего года. В их числе восстановление покрытия набережных, а также волноотбойных стенок, пляжей, ограждений.Как пояснил и.о. министра жилполитики Никита Тарасов, добиться расширения пляжей удастся, прежде всего, за счет демонтажа ненужных ограждений и элементов благоустройства.По его словам, объекты, попадающие под реконструкцию, требуют дополнительного проектирования и проведения сложных строительно-монтажных работ, которые планируется завершить к 2030 году. Что касается 19 объектов по капремонту, эти работы планируется выполнить до 2027 года. Тарасов также уточнил, что уменьшения расходов на программу с 56 млрд до 34 млрд рублей удалось добиться в основном за счет оптимизации производимых на объектах работ.В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Совместно с Роскапстроем в Крыму определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийНа ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублейС зеленью, но без фонарей: фото реконструкции набережной в Приморском

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, берегоукрепительные сооружения, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, новости крыма