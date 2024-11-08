https://crimea.ria.ru/20241108/trampa-ubrali-iz-bazy-mirotvortsa-1141709697.html

Трампа убрали из базы "Миротворца"

Трампа убрали из базы "Миротворца" - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Трампа убрали из базы "Миротворца"

Дональда Трампа исключили из базы данных скандального украинского сайта "Миротворец" после его победы на президентских выборах в США. РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T13:26

2024-11-08T13:26

2024-11-08T13:26

дональд трамп

украина

"миротворец"

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выборы президента сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Дональда Трампа исключили из базы данных скандального украинского сайта "Миротворец" после его победы на президентских выборах в США.Трампа внесли в базу украинского ресурса в 2018 году, когда шел его первый президентский срок. Авторы "Миротворца" вменяли американскому политику публичное признание Крыма российской территорией.В июне 2018 года ряд СМИ сообщили, что во время ужина в рамках саммита "Большой семерки Трамп заявил другим участникам встречи, что считает Крым российским, потому что все, кто проживает на этом полуострове, разговаривают на русском языке. Также, по данным ряда изданий, глава Белого дома интересовался у своих коллег, почему они встали на сторону украинских властей в этом вопросе.Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала исключение Трампа из списков националистического сайта.Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия новому президенту. Процедура инаугурации должна состояться 20 января.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по иной причине вызвал негативную оценку авторов сайта. Отмечается, что ресурс не значится официальным. Однако на практике тех людей, которые состоят в списках "Миротворца", украинские пограничник отказываются пускать в страну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, украина, "миротворец", политика, новости, выборы, выборы президента сша