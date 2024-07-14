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Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму
Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму
Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести и доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой –... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T19:51
2024-07-14T19:59
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
прокуратура республики крым
госавтоинспекция крыма
красногвардейский район
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести и доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой – Симферополь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма и республиканской прокуратуре.Предварительно известно, что авария произошла в 14:40 на автомобильной дороге Р280 (соединяет Ростов-на-Дону с Ялтой) вблизи села Полтавка в Красногвардейском районе Крыма.В аварии пострадали два пассажира автомобиля Toyota – 1983 и 2015 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Citroën 2000 года рождения. По данным ГАИ, все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.Полиция проводит проверку по факту ДТП, обстоятельства произошедшего выясняются, отметили в Госавтоинспекции.В прокуратуре Крыма уточнили, что по поручению главы республиканского ведомства Олега Камшилова ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе взят районной прокуратурой под контроль. Здесь также добавили, что в автомобиле Toyota находилось трое детей и трое взрослых.Ранее в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили о гибели 9-летней девочки в результате ДТП, которое произошло в Ленинском районе Крыма после того, как женщина-водитель не справилась с управлением на повороте. В автомобиле, кроме водителя, было еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителяВ Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: двое погибли, почти 30 ранены
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, красногвардейский район, новости крыма, происшествия
Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму

Ребенок и трое взрослых доставлены в больницу после ДТП в Красногвардейском районе Крыма

19:51 14.07.2024 (обновлено: 19:59 14.07.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымРебенок и трое взрослых доставлены в больницу после ДТП в Красногвардейском районе Крыма
Ребенок и трое взрослых доставлены в больницу после ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести и доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой – Симферополь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма и республиканской прокуратуре.
Предварительно известно, что авария произошла в 14:40 на автомобильной дороге Р280 (соединяет Ростов-на-Дону с Ялтой) вблизи села Полтавка в Красногвардейском районе Крыма.
"Водитель автомобиля Toyota 1974 года рождения, двигаясь со стороны г. Симферополь в сторону г. Джанкой… осуществляя обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Citroen под управлением водителя 2003 года рождения, который завершал маневр поворота налево", – сообщили в Госавтоинспекции.
В аварии пострадали два пассажира автомобиля Toyota – 1983 и 2015 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Citroën 2000 года рождения. По данным ГАИ, все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Полиция проводит проверку по факту ДТП, обстоятельства произошедшего выясняются, отметили в Госавтоинспекции.
В прокуратуре Крыма уточнили, что по поручению главы республиканского ведомства Олега Камшилова ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе взят районной прокуратурой под контроль. Здесь также добавили, что в автомобиле Toyota находилось трое детей и трое взрослых.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили о гибели 9-летней девочки в результате ДТП, которое произошло в Ленинском районе Крыма после того, как женщина-водитель не справилась с управлением на повороте. В автомобиле, кроме водителя, было еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППрокуратура Республики КрымГосавтоинспекция КрымаКрасногвардейский районНовости КрымаПроисшествия
 
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