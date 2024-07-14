https://crimea.ria.ru/20240714/rebenok-i-troe-vzroslykh-v-bolnitse-posle-avarii-u-sela-poltavka-v-krymu-1138855098.html

Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму

Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму

Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести и доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой –... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T19:51

2024-07-14T19:51

2024-07-14T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести и доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой – Симферополь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма и республиканской прокуратуре.Предварительно известно, что авария произошла в 14:40 на автомобильной дороге Р280 (соединяет Ростов-на-Дону с Ялтой) вблизи села Полтавка в Красногвардейском районе Крыма.В аварии пострадали два пассажира автомобиля Toyota – 1983 и 2015 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Citroën 2000 года рождения. По данным ГАИ, все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.Полиция проводит проверку по факту ДТП, обстоятельства произошедшего выясняются, отметили в Госавтоинспекции.В прокуратуре Крыма уточнили, что по поручению главы республиканского ведомства Олега Камшилова ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе взят районной прокуратурой под контроль. Здесь также добавили, что в автомобиле Toyota находилось трое детей и трое взрослых.Ранее в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили о гибели 9-летней девочки в результате ДТП, которое произошло в Ленинском районе Крыма после того, как женщина-водитель не справилась с управлением на повороте. В автомобиле, кроме водителя, было еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителяВ Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: двое погибли, почти 30 ранены

красногвардейский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, красногвардейский район, новости крыма, происшествия