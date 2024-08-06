https://crimea.ria.ru/20240806/11-chelovek-postradali-i-dvoe-pogibli-v-massovom-dtp-na-kubani-1139408459.html

11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани

11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 06.08.2024

11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани

11 человек пострадали и двое погибли в столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового авто на трассе под Армавиром, сообщает пресс-служба Главного управления РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T17:37

2024-08-06T17:37

2024-08-06T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. 11 человек пострадали и двое погибли в столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового авто на трассе под Армавиром, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Краснодарского края.По данным спасателей, ДТП произошло 6 августа в 15:45 на 178-м километре трассы Р-217 "Кавказ". Уточняется, что в микроавтобусе Mercedes находились 17 человек, в легковом автомобиле ехали пятеро.По уточненной информации, из 11 пострадавших трое детей, из двоих погибших один ребенок.На месте работают 31 сотрудник и 10 единиц техники. Движение на автодороге не перекрывалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону материНа Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, новости, дтп, мчс краснодарского края