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11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани
11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 06.08.2024
11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани
11 человек пострадали и двое погибли в столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового авто на трассе под Армавиром, сообщает пресс-служба Главного управления РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T17:37
2024-08-06T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. 11 человек пострадали и двое погибли в столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового авто на трассе под Армавиром, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Краснодарского края.По данным спасателей, ДТП произошло 6 августа в 15:45 на 178-м километре трассы Р-217 "Кавказ". Уточняется, что в микроавтобусе Mercedes находились 17 человек, в легковом автомобиле ехали пятеро.По уточненной информации, из 11 пострадавших трое детей, из двоих погибших один ребенок.На месте работают 31 сотрудник и 10 единиц техники. Движение на автодороге не перекрывалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону материНа Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
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краснодарский край, происшествия, новости, дтп, мчс краснодарского края
11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани

В ДТП на Кубани погибли двое и пострадали 11 человек – МЧС

17:37 06.08.2024 (обновлено: 17:52 06.08.2024)
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюДТП на Кубани
ДТП на Кубани
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. 11 человек пострадали и двое погибли в столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового авто на трассе под Армавиром, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Краснодарского края.
По данным спасателей, ДТП произошло 6 августа в 15:45 на 178-м километре трассы Р-217 "Кавказ". Уточняется, что в микроавтобусе Mercedes находились 17 человек, в легковом автомобиле ехали пятеро.

"Предварительно, пострадали 11 человек. Еще двое погибли – их деблокировали из легковушки специалисты МЧС России", – сказано в сообщении.

По уточненной информации, из 11 пострадавших трое детей, из двоих погибших один ребенок.
На месте работают 31 сотрудник и 10 единиц техники. Движение на автодороге не перекрывалось.
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Краснодарский крайПроисшествияНовостиДТПМЧС Краснодарского края
 
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