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1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери

1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери - РИА Новости Крым, 06.08.2024

1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери

Суд в Севастополе удовлетворил иск матери пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии ребенка и вынес решение взыскать с виновного более миллиона рублей... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T15:55

2024-08-06T15:55

2024-08-06T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе удовлетворил иск матери пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии ребенка и вынес решение взыскать с виновного более миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура города.В надзорном ведомстве уточняют, что ДТП произошло в апреле 2022 года в районе подъезда к поселку Кача, 15-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью."Ее мать длительное время осуществляет уход за дочерью. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника автомобиля, на котором был произведен наезд на ребенка, компенсации морального вреда и утраченного заработка", – пояснили в прокуратуре.В рассмотрении дела участвовал прокурор, который дал заключение о законности исковых требований. Нахимовский районный суд учел позицию прокурора и вынес соответствующее решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшимиРезонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в судСтрашное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, прокуратура города севастополя, дтп, происшествия