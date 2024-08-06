Рейтинг@Mail.ru
1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/15-milliona-za-dtp-s-rebenkom-v-sevastopole-sud-vstal-na-storonu-materi-1139401607.html
1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери
1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери - РИА Новости Крым, 06.08.2024
1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери
Суд в Севастополе удовлетворил иск матери пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии ребенка и вынес решение взыскать с виновного более миллиона рублей... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T15:55
2024-08-06T15:55
севастополь
новости
прокуратура города севастополя
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134447890_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ce06e4b491ec797708310f5fd63c2c8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе удовлетворил иск матери пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии ребенка и вынес решение взыскать с виновного более миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура города.В надзорном ведомстве уточняют, что ДТП произошло в апреле 2022 года в районе подъезда к поселку Кача, 15-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью."Ее мать длительное время осуществляет уход за дочерью. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника автомобиля, на котором был произведен наезд на ребенка, компенсации морального вреда и утраченного заработка", – пояснили в прокуратуре.В рассмотрении дела участвовал прокурор, который дал заключение о законности исковых требований. Нахимовский районный суд учел позицию прокурора и вынес соответствующее решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшимиРезонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в судСтрашное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134447890_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_317fddba44651b23b918ef27a1caf76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, прокуратура города севастополя, дтп, происшествия
1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери

В Севастополе семья пострадавшего в ДТП ребенка получит по суду с виновного 1,5 миллиона

15:55 06.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе удовлетворил иск матери пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии ребенка и вынес решение взыскать с виновного более миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

"В Севастополе при участии прокуратуры судом вынесено решение о взыскании в пользу пострадавшей в ДТП девочки и ее матери свыше 1,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточняют, что ДТП произошло в апреле 2022 года в районе подъезда к поселку Кача, 15-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью.
"Ее мать длительное время осуществляет уход за дочерью. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника автомобиля, на котором был произведен наезд на ребенка, компенсации морального вреда и утраченного заработка", – пояснили в прокуратуре.
В рассмотрении дела участвовал прокурор, который дал заключение о законности исковых требований. Нахимовский районный суд учел позицию прокурора и вынес соответствующее решение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшими
Резонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд
Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд
 
СевастопольНовостиПрокуратура города СевастополяДТППроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:1619 электроподстанций отключены на ЮБК – Гаспра и Ореанда без света
18:10В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов
17:43В Крыму приостановлено ж/д сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой
17:3711 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани
17:15Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
17:11Крымский мост открыли для проезда машин
17:02В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией
16:45Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе
16:33ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы
16:27Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк
16:23Крымский мост перекрыли
16:08Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь
15:551,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери
15:37Природный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым
15:22Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших
15:10Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины
14:57Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
14:47Масштабный пожар на рынке в Туапсе – люди выбираются из огня
14:33Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
14:16Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях
Лента новостейМолния