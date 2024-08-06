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1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери
1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери - РИА Новости Крым, 06.08.2024
1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери
Суд в Севастополе удовлетворил иск матери пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии ребенка и вынес решение взыскать с виновного более миллиона рублей... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T15:55
2024-08-06T15:55
2024-08-06T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе удовлетворил иск матери пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии ребенка и вынес решение взыскать с виновного более миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура города.В надзорном ведомстве уточняют, что ДТП произошло в апреле 2022 года в районе подъезда к поселку Кача, 15-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью."Ее мать длительное время осуществляет уход за дочерью. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника автомобиля, на котором был произведен наезд на ребенка, компенсации морального вреда и утраченного заработка", – пояснили в прокуратуре.В рассмотрении дела участвовал прокурор, который дал заключение о законности исковых требований. Нахимовский районный суд учел позицию прокурора и вынес соответствующее решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд в Крыму ужесточил наказание виновнику ДТП с двумя погибшимиРезонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в судСтрашное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд
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севастополь, новости, прокуратура города севастополя, дтп, происшествия
1,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери
В Севастополе семья пострадавшего в ДТП ребенка получит по суду с виновного 1,5 миллиона
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе удовлетворил иск матери пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии ребенка и вынес решение взыскать с виновного более миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура города.
"В Севастополе при участии прокуратуры судом вынесено решение о взыскании в пользу пострадавшей в ДТП девочки и ее матери свыше 1,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточняют, что ДТП произошло в апреле 2022 года в районе подъезда к поселку Кача, 15-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью.
"Ее мать длительное время осуществляет уход за дочерью. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника автомобиля, на котором был произведен наезд на ребенка, компенсации морального вреда и утраченного заработка", – пояснили в прокуратуре.
В рассмотрении дела участвовал прокурор, который дал заключение о законности исковых требований. Нахимовский районный суд учел позицию прокурора и вынес соответствующее решение.
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